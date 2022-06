Freier zückt Dienstausweis: Prostituierte aufgeflogen

Die Kripo Hof hat mit einer vorgetäuschten Anfrage an eine Prostituierte eine Frau auffliegen lassen. Wie die Polizei Oberfranken am Donnerstag mitteilte, war die 25-Jährige bereits in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass sie in ländlichen Bereichen der Prostitution nachgeht. Aufgrund von Gemeindegrößen sei dies in sogenannten "Sperrbezirken" jedoch verboten.

Freier zeigt Dienstausweis statt sich zu entkleiden

Als die Frau auf einer Internetseite ihre Dienste im Sperrbezirk Helmbrechts anbot, fingierten Kripobeamten eine Anfrage und schrieben die Prostituierte an. "Beim Treffen im Keller eines Hauses staunte sie dann nicht schlecht, als sich der Mann nicht entkleidete, sondern seinen Dienstausweis vorzeigte", heißt es im Polizeibericht. Die 25-Jährige muss sich nun wegen der verbotenen Prostitution strafrechtlich verantworten.