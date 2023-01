Freie Wähler wollen zweitstärkste Kraft in Bayern werden

Hubert Aiwanger steht wie ein Kapitän ganz vorne an Deck des kleinen Passagierschiffs, das die Freien Wähler für eine Chiemsee-Rundfahrt gemietet haben. Er ist der Mann in der ersten Reihe: Parteichef, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister. Aktuell scheint er in der Partei wieder unangefochten – nach einigem Grummeln während der Corona-Krise, wegen Aiwangers Impf-Skepsis. Das Ziel, das die Freien Wähler bei ihrer dreitägigen Klausur im oberbayerischen Chieming für die Landtagswahl ausgeben, ist ehrgeizig: zweitstärkste Kraft nach der CSU wollen sie werden.

Freie Wähler wollen im Wahlkampf rechts und links angreifen

Nach dem aktuellen "BR24 BayernTrend" stehen die Freien Wähler bei der Sonntagsfrage stabil bei 10 Prozentpunkten. Allerdings liegen die Grünen (18 Prozent) und die AfD (13 Prozent) zwischen dem anvisierten 2. Platz.

Hubert Aiwanger erläutert den anwesenden Journalisten auf dem Schiff seine Strategie für die nächsten Monate. Zum einen hat er grüne Wähler im Blick. Auch die könnte - vor allem, wenn sie selbst betroffen sind - die Forderung der Freien Wähler überzeugen, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Die Grünen entpuppen sich für Aiwanger als reine Ideologiepartei, die bürgerliche Wähler abschreckt. Gleichzeitig möchte Aiwanger Menschen erreichen, die der AfD zugeneigt sind.

Aiwanger: Zuwanderung und Kriminalität ernst nehmen

Sein Plan: Themen ansprechen, an die sich andere Parteien nicht herantrauten, nämlich Zuwanderung und Kriminalität. Das will er nicht der AfD überlassen. Die 13 Prozent, die sich laut "BR24 BayernTrend" für die AfD entscheiden würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, beunruhigen den Parteichef: "Das ist ein Hilfeschrei der Bevölkerung, nehmt unsere Themen ernst."

Aiwanger wettert auch gegen die Pläne der Bundesregierung, das Einwanderungsrecht zu reformieren. Er hält es für gefährlich, Zuwanderer nach fünf Jahren einzubürgern. Ihnen werde die Staatsbürgerschaft "quasi hinterhergeschmissen".

Rechts fischen – kann das funktionieren?

Schon während der großen Flüchtlingswelle 2015 hatte Hubert Aiwanger, damals noch Oppositionspolitiker, einen scharfen Kurs bei der Asylpolitik eingeschlagen. Vielen in der eigenen Fraktion ging das damals zu weit. Auch beim klassischen Wählerklientel kam das nur bedingt an. Und auch jetzt könnte Aiwangers Strategie, AfD-Sympathisanten zu überzeugen, bei den eigenen Parteifreunden auf Widerstand stoßen. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, hält es auf BR24-Anfrage für illusorisch, rechte Protestwähler zu bürgerlichen Parteien zurückzuholen. Das habe in der Vergangenheit nicht funktioniert. Wichtig sei jetzt, Probleme in der Flüchtlingspolitik anzugehen, aber nicht zu spalten.

Umwelthemen setzen – aber unter Vorbehalt

Auch Aiwangers Ankündigung, grüne Wähler für die Freien Wähler zu gewinnen, wird nicht unbedingt einfach. So könnte zwar die Bootsfahrt über den Chiemsee, mit der die Freien Wähler ihre Klausur starten, ein Termin von den Grünen sein, schließlich geht es um Wasserqualität und Klimawandel. Doch bei anderer Gelegenheit funkt Aiwanger immer wieder mit Äußerungen dazwischen, die grüne Wähler eher verschrecken dürften. So sprach er sich in der BR-Sendung "Was Bayern bewegt – Der erste Schlagabtausch im Wahljahr" gegen ein Tempolimit aus und konterte polemisch, als der Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Ludwig Hartmann, einwandte, dass es in ganz Europa ein Tempolimit gebe: "Und, wird’s dort net wärmer?" Die Lacher waren ihm sicher. Aber Stimmen von Grünen?

Zum Artikel: Grüne und Aiwanger streiten über künstliche Beschneiung

Problem: zu wenig Parteikompetenz

Auch wenn die Freien Wähler mit zehn Prozent laut jüngster Umfrage stabil dastehen und so die Regierungskoalition mit der CSU fortsetzen könnten, haben sie ein Problem: Laut "BR 24 BayernTrend" können sie mit ihren Kompetenzwerten kaum punkten. Beim Thema "Wirtschaft voranbringen" halten nur sechs Prozent die Freien Wähler für kompetent (CSU 51), obwohl sie mit Hubert Aiwanger den Wirtschaftsminister stellen. Allein bei den Themen Bürgernähe, Schul- und Familienpolitik werden sie von den Wahlberechtigten etwas besser bewertet (je neun Prozent Zustimmung).

Wahlkampfthemen: Keine Erbschafts-, weniger Einkommenssteuer

Die Freien Wähler sehen sich als "Eigentumspartei". Was das heißt, zeigte sich in der Vergangenheit bei der Abschaffung der "Strabs" (Straßenausbaugebühren). Der Ansatz der Partei habe damals funktioniert, so der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl. Dieses Mal setzen sie, Stand jetzt, auf bundespolitische Themen, die Bayern gar nicht entscheiden kann: Die Erbschaftssteuer soll komplett fallen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, wollen die Freien Wähler auch die Einkommenssteuer angehen. Die solle künftig erst ab einem Gehalt von 2.000 Euro greifen. Für Aiwanger kann es nicht sein, dass Mindestlohnempfänger steuerpflichtig sind.

Bei den zur Klausur eingeladenen Wirtschaftsexperten Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Wirtschaft, kommen diese Vorschläge gut an. Auch Fuest schlägt vor, auf die Erbschaftssteuer zu verzichten oder einen niedrigen Steuersatz von acht bis zehn Prozent anzusetzen. Fraglich bleibt, wie die Freien Wähler ihre Vorschläge überhaupt umsetzen wollen, schließlich ist Steuerpolitik Bundessache.

Ehrenamt und Energie-Mix

Einfacher umzusetzen dürften dann doch klassische landespolitische Themen sein, die sie auf der Klausur in Chieming setzen – wie die Stärkung des Ehrenamts. Die Partei selbst ist personell gut aufgestellt, da sie in den Kommunen, wo das Ehrenamt eine große Rolle spielt, stark verwurzelt ist und mit Eva Gottstein die Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung stellt. Gottstein möchte das Ehrenamt stärken und Ehrenamtsfächer an Schulen und Hochschulen einführen. Schüler und Studenten sollten in Wahlfächern an Ehrenamtstätigkeiten herangeführt werden: alte Menschen im Pflegeheim besuchen oder die Freiwillige Feuerwehr kennenlernen.

Freie Wähler wollen Koalitionspartner CSU nicht angreifen

Anders als noch im Bundestagswahlkampf 2021 hat die Partei nicht vor, Wähler auf Kosten der CSU zu gewinnen. Zumindest noch nicht. Vor eineinhalb Jahren fielen teilweise harte Worte zwischen den Parteien. Hubert Aiwanger nahm wenig Rücksicht auf die CSU. Seit Monaten regieren Freie Wähler und die CSU nun aber betont harmonisch, wettern regelmäßig gemeinsam gegen die Ampel-Regierung in Berlin. Sie scheinen davon auszugehen, dass es ihnen bei der Landtagswahl wenig bringen würde, in den Gefilden des Koalitionspartners zu fischen. Streit komme beim Wahlvolk nicht gut an, so die Befürchtung. Ob das bis Oktober so bleibt, muss man abwarten.

Streibl: "Wollen eigene Arien schmettern"

Hubert Aiwanger ist optimistisch, dass es für eine Wiederauflage der schwarz-orangenen Koalition im Herbst reicht. Einige Abgeordnete liebäugeln sogar mit dem Landwirtschaftsministerium, das derzeit in CSU Hand ist. Das passe schließlich gut zum Profil der Freien Wähler. Vor dem größeren Koalitionspartner geben sie sich selbstbewusst. Der Fraktionsvorsitzende Streibl beschreibt die Situation so: "In der Koalition haben wir gelernt, im Chor zu singen mit der CSU, aber wir haben auch sehr gute Solisten bei uns und können auch eigene Arien schmettern."

Hubert Aiwanger bleibt Zugpferd

Am lautesten schmettert jedenfalls Aiwanger. Gern auch per Twitter und nicht immer staatsmännisch, was ihm regelmäßig Kritik einbringt. Daran ändern will der Wirtschaftsminister allerdings nichts, macht er im Gespräch mit BR24 deutlich. Beim Wahlvolk haben ihm manche Twitter-Eskapaden der vergangenen Monate wohl auch nicht geschadet. Nach Ministerpräsident Markus Söder liegt er beim jüngsten BayernTrend auf dem zweiten Platz der Politikerzufriedenheit. 45 sind mit der Arbeit des Wirtschaftsministers zufrieden oder sehr zufrieden, sechs Prozentpunkte mehr als noch im Oktober. Aiwanger bleibt für die Partei das bekannteste Gesicht – der "Wahlturbo", wie Streibl ihn nennt.