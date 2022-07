Freie Wähler: "Wollen Partner der CSU bleiben"

Das Ziel der Freien Wähler ist klar: Sie wollen die "Bayern-Koalition" fortsetzen. Die Generalsekretärin Susann Enders sagt selbstbewusst, Bayern brauche jetzt Stabilität, Unaufgeregtheit und keine schwindelerregenden Personalrochaden. Sprich: weiterhin die Freien Wähler. Vieles habe man bereits angeschoben in vier Jahren Koalition, aber es gebe eben auch viele Themen, die noch nicht im Koalitionsvertrag stünden: Die gleiche Besoldung aller Lehrer, egal welcher Schulart, das Gehörlosengeld oder die Landeselternvertretung – alles Kernanliegen der Freien Wähler. Der aktuelle Koalitionsvertrag trage zu 40 Prozent die Handschrift der Freien Wähler, perspektivisch wünsche man sich natürlich noch einen größeren Anteil, so Enders.

Wunsch nach CSU-Bekenntnis

Ihre Aussagen wollen die Freien Wähler klar als Bewerbungsrede an die CSU verstehen. Im Gegenzug wünscht sich der Landesvorsitzende Hubert Aiwanger ebenfalls klare Worte. "Schön wäre es schon, wenn sie sagen, was sie vorhaben." Dass mitten in der Corona-Pandemie die CSU eher mit "den Grünen geflirtet hat, weil wir vielleicht nicht so pflegeleicht waren, wie sie es gern gehabt hätten", missfällt Aiwanger sichtlich. Er hoffe schon, dass die CSU kapiere, dass Bayern bürgerlich besser regiert sei mit den Freien Wählern. "Ich bin neugierig, ob auch die CSU sich zu uns bekennt." Aiwanger und seine Partei jedenfalls "wollen Partner der CSU bleiben".

Nicht auf ein Wahlkampfthema setzen

In vergangenen Wahlkämpfen konnten die Freien Wähler immer punkten, wenn sie sich auf ein großes Thema fokussierten: 2012 initiierten sie ein Volksbegehren gegen Studiengebühren, 2018 forderten sie erfolgreich, die Straßenausbaubeitrages-Satzung (STRAPS) abzuschaffen. Im kommenden Wahlkampf wollen die Freien Wähler nun aber nicht mehr auf ein zentrales Thema setzen.

Hubert Aiwanger sieht die Konzentration auf ein Thema als "die Arbeit von Oppositionsparteien". Jetzt sei seine Partei in Regierungsverantwortung und für viele Bereiche zuständig. "Das große Thema ist jetzt, gute Politik für Bayern zu machen". Nun müsse man zeigen, was man in der Breite draufhabe.