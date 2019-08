Freie Wähler wollen Illegalen Welpenhandel unter Strafe stellen

Die Freien Wähler wollen das Tierschutzrecht mit Blick auf den Handel mit Hunden verschärfen. Das soll die Hunde, aber auch ihre potenziellen Käufer, besser schützen. Beim "blinden Kauf von Hunden aus dem Ausland", die oft im Internet angeboten werden, könne man von Deutschland aus nicht richtig beurteilen, welche Organisation sich hinter den "schönen Welpenbildern" verberge, erklärte Benno Zierer, tierschutzpolitischer Sprecher der Freien-Wähler-Landtagsfraktion.

Falsches Bild von den Zuständen in Ungarn

Die Partei reagiert damit auf einen BR-Bericht über zwei Tierschützerinnen aus Nördlingen, die nach Ungarn gereist waren und dort etwas ganz Anderes erlebt haben, als sie erwartet hatten. So viele verwahrloste Straßenhunde, wie mancher hierzulande glaubt, gebe es dort gar nicht, berichteten Manuela Kaußen und Katrin Schwindig vom Nördlinger Tierheim. Auch müssten Hunde aus Ungarn nicht massenhaft "gerettet" werden.

Engagierte Tierschützer auch in Ungarn

Das in Deutschland weit verbreitete Bild, Tierheime in Osteuropa befänden sich generell in einem sehr schlechten Zustand, so dass die Hunde aus diesen Einrichtungen gerettet werden müssten, trifft demnach nicht auf alle Heime dort zu. Zahlreiche Tierschützer bemühten sich demnach, in ihrem Land ein gutes Zuhause für Hunde zu schaffen. Deshalb plädieren die beiden Frauen nach ihrer Ungarnreise dafür, den Tierschutz im jeweiligen Land zu unterstützen, anstatt die Auslandshunde nach Deutschland zu holen – egal ob Welpe oder vermeintlichen oder echten Straßenhund.

Rassehunde zu einem Bruchteil des Preises wie in Deutschland

Problematisch sei vor allem der Handel mit Welpen. Zu Hunderten werden sie auf Märkten angeboten. Rassehunde bekommt man hier zu einem Bruchteil des Preises, den sie in Deutschland kosten. Welpen, die nicht verkauft werden, wachsen heran und landeten in vielen Fällen, zum Beispiel auf dem Umweg über die Straße, im Tierheim. Da könnten Tierschützer sich noch so viel engagieren, Hunde kastrieren oder sterilisieren: So lange dieser massenhafte Welpenhandel floriere, würde es weiterhin viel zu viele Hunde in Ungarn und damit volle Tierheime geben.

"Gerettete Straßenhunde" landen wieder im Tierheim

Werden diese Tiere anschließend nach Deutschland geholt, seien sie in vielen Fällen verhaltensgestört und schwierig in der Haltung. Problematisch sei es auch, dass unter diesen Rassenhunden auch viele Listenhunde, umgangssprachlich Kampfhunde, seien. Diese stellten unerfahrene Besitzer, die sich den Hund nur nach dem Foto im Internet aussuchen, häufig vor große Probleme. Nicht selten landeten solche "geretteten Straßenhunde" daher in Deutschland erneut im Tierheim. An diesen Zuständen etwas zu ändern, ist kaum möglich, solange sich an der ungebrochenen Nachfrage nach Hundewelpen für kleines Geld aus Osteuropa nichts ändert.

Illegaler Welpenhandel als Straftatbestand?

Die Freien Wähler wollen nun den rechtlichen Hebel ansetzen: Wer beim Handel mit Hunden die Anforderungen laut Tierschutzgesetz an die Aufzuchtbedingungen, den Handel und den Transport der Tiere verletzt, begeht heute eine Ordnungswidrigkeit, die nur mit einem Bußgeld geahndet wird. Wenn solch illegaler Welpenhandel aber zum Straftatbestand würde, könnte die "unter äußerst tierschutzwidrigen Bedingungen erfolgende Einfuhr der Hunde nach Deutschland" zumindest eingedämmt werden, sagt Benno Zierer von den Freien Wählern. Dann nämlich wären auch härtere Strafen bis hin zu Haft möglich.

Kontroverse Diskussionen nach BR-Bericht

Anstatt einen Hund aus Osteuropa zu holen, solle, wer dem Tierschutz einen echten Dienst erweisen wolle, sich am besten gleich an sein örtliches Tierheim wenden, so Zierer weiter. Der gestrige BR-Bericht sorgte für zahlreiche Zuschriften von Tierschützern und Hundebesitzern. Auch in den sozialen Medien wurde das Thema, teils kontrovers, diskutiert.