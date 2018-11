Freie Wähler wollen Bayern besser mitregieren

Dass die Freien Wähler jetzt mitregieren, war nicht wirklich überraschend. Die Koalition hat sich praktisch aufgedrängt. Die Freien Wähler waren der natürliche Koalitionspartner der CSU. Es gab kaum inhaltliche Differenzen. Die Freien Wähler denken und handeln oft wie die CSU und sie sind vor allem eine bayerische und damit eine regionale Partei.

Wie sie in die Regierung gegangen sind, das war nach Einschätzung eines Ex-CSU-Ministers sehr geschickt angestellt. Die Wahl der Ministerien zeige, so das ehemalige CSU-Kabinettsmitglied, dass sie genau wussten, was sie wollten und so könnten sie vielleicht in fünf Jahren noch stärker aus der Regierung kommen.

Darauf deutet auch die Ressortverteilung hin, die auch die CSU überrascht hat. Die Freien Wähler haben fünf Kabinettsposten und der CSU wichtige Ministerien abgenommen. Dass sie das Bildungsministerium besetzen wollen, hatten viele nicht auf dem Schirm.

Wichtige Wahlkampfforderungen blieben auf der Strecke

Aber es gibt auch schon Gemurre, weil die Freien Wähler zentrale Wahlkampfforderungen nicht umsetzen konnten. Bei der dritten Startbahn gibt es nur ein Moratorium, aber kein endgültiges Aus. Stromtrassen werden gebaut, obwohl die Freien Wähler eine kleinräumige, dezentrale Energieversorgung wollen.

Zwar redet der neue Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger, auch jetzt noch von einer Energiewende 2.0, doch bei seiner ersten Pressekonferenz musste er auch zugeben, dass er dabei nur auf Einsicht in Berlin hoffen kann. Und warum sollten ihm CDU, CSU und SPD einen solchen Gefallen tun?

Das gilt auch für die Windkraft. Die Freien Wähler hätten sie gerne ausgebaut, konnten sich aber nicht durchsetzen. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass die umstrittene Abstandsregel, die festlegt, wie weit Windräder von Wohngebäuden entfernt sein müssen, nicht angetastet wird.

Die Freien Wähler sind nicht mehr die bessere CSU

Gute Kenner der Freien Wähler wundern sich auch, wie schnell Aiwangers Partei keine Probleme mehr mit CSU-Positionen hatte. Aktuelles Beispiel: Die Beauftragten der Staatsregierung. Im Wahlkampf hatte Aiwanger diese noch heftig kritisiert und wollte sogar dagegen klagen. Nachdem aber auch die Freien Wähler Beauftragte benennen konnten und auch noch bekannt wurde, dass der CSU-Politiker Ernst Weidenbusch sein Amt als Beauftragter für Staatsbeteiligungen aufgibt, sieht Parteichef Aiwanger die Sache wieder positiv und verkündet: "Dass hier Herr Weidenbusch zurückzieht, sage ich großen Respekt. Danke. Aber ich würde jetzt gar nicht mehr wollen, dass die anderen sieben auch hinwerfen."

Streitthema Flutpolder

Auch beim Thema Flupolder legen die Freien Wähler nicht gerade einen geglückten Start hin. Parteichef und Wirtschaftsminister Aiwanger ist nämlich ausdrücklich gegen einen geplanten Flutpolder im Landkreis Regenburg, dem Kreis, in dem seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger Freie Wähler-Landrätin ist.

Blöd gelaufen, antwortet er: "Das ist jetzt dummerweise so, dass der dort liegt, wo meine Frau politisch zuständig ist." Andere finden das nicht so unproblematisch. Ein Kenner der Partei, aber auch die Grünen sagen: Das sei schamlos.

Kritik entzündet sich auch daran, dass die Freien Wähler die Chance nicht genutzt haben, um bis zur Wahl des Ministerpräsidenten wichtige Projekte durchzubekommen, die den Freien Wählern immer etwas bedeutet haben. Zum Beispiel auch eine noch bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen.

Ist Aiwanger Zugpferd und Problem zugleich?

Ohne Hubert Aiwanger wären die Freien Wähler nicht dort, wo sie jetzt sind. Aiwanger hat die Partei bekannt und groß gemacht. Er ist das Gesicht und das weiß er auch. Doch Aiwanger verhält sich auch entsprechend. Er macht, was er für richtig hält.

Manche unterstellen ihm einen nach wie vor anhaltenden Drang zum Populismus. Bei seiner ersten großen Pressekonferenz sagt er, dass er jetzt endlich seinem Traum ein Stück nähergekommen ist, die bayerischen Gasthäuser mit einem Förderprogramm zu unterstützen. Es geht darum zu retten, was zu retten ist, sagt er und freut sich, dass er jetzt endlich was machen kann. "Ist eigentlich ein Programm, das mir wirklich auf den Leib geschneidert ist. Ist ein Thema, dass ich seit Jahren vor mit hertrage und bin an dieser Stelle jetzt zumindest zu einem kleinen Teil an einem Ort meiner Wünsche angekommen."

Aiwanger ist aber auch er selbst geblieben. Seine Sprache wie eh und je, seine Rede frei und seine Formulierungen manchmal deftig. Als er davor warnt, die Beauftragten der Staatsregierung nicht zu sehr in Frage zu stellen, sagt er: "Ich würde jetzt gar nicht mehr wollen, dass die anderen … sagen, wenn wir schon öffentlich ausgepeitscht werden, dann macht eure Arbeit selber. Für 2.000 Euro brauch ich mich nicht anpissen lassen."

Freie Wähler müssen erstmal Tritt in der Regierung fassen

Es wäre ungerecht, den Freien Wählern keine Zeit zum Einarbeiten zuzugestehen. Aiwanger, Piazolo und Glauber, die drei Minister, müssen erst Tritt fassen. Die Regierung selbst hat noch nicht wirklich begonnen zu arbeiten und spannend wird es, wenn es erste Konflikte gibt. Wie weit gehen die Freien Wähler mit? Welche Kröten sind sie bereit, zu schlucken? Würden sie wirklich ernst machen und die Regierung platzen lassen, wenn man den Eindruck hat, die CSU möchte Aiwangers Partei über den Tisch ziehen? Schwer vorstellbar, denn die Beteiligung an der Macht diszipliniert auch.