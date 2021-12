Freie Wähler unterstützen Nürnberger Lebensmittelretter

Der Nürnberger Jörg Alt wollte letzte Woche ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Er holte weggeworfene Ware aus Supermarktcontainern und verschenkte sie an Bedürftige. Weil das Containern strafbar ist, zeigte er sich anschließen selbst an – um ein Zeichen gegen diese Praxis zu setzen. In Deutschland gilt das sogenannte Containern als Diebstahl. Gegen den Jesuitenpater läuft ein Ermittlungsverfahren. Nun bekam er Rückendeckung von zwei Landtagsabgeordneten der Freien Wähler.

Frankreich als Vorbild für Gesetzgebung

Florian Streibl und Hans Friedl von den Freien Wählern forderten die Bundesregierung auf, die Gesetzeslage zu ändern. In Frankreich sei es den Supermärkten bereits seit 2016 verboten, verzehrfähige Lebensmittel wegzuwerfen. Sie müssten an Tafeln oder gemeinnützige Organisationen abgegeben werden.

"Rund zwölf Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll – schon das ist ein Skandal. Wer Obdachlosen und Tafeln mit Lebensmitteln helfen will, welche andernfalls vernichtet würden, darf deshalb nicht länger in die Mühlen der Justiz geraten", erklärte der Vorsitzende der Freie-Wähler-Landtagsfraktion Florian Streibl in München.

Bundesjustizminister gefragt

Auch der oberbayerische Abgeordnete Hans Friedl, verbraucherschutzpolitischer Sprecher der Fraktion, solidarisiert sich mit dem Nürnberger Jesuitenpater. Nun sei Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Zug.