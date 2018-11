Freie Wähler: Umdenken bei Regierungsbeauftragten

Vor nicht einmal sechs Wochen hatte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger noch vehement im Landtagsplenum gegen die Regierungsbeauftragten in Bayern gepoltert, vor einem Monat reichte seine Partei sogar Klage gegen sie ein.

Jetzt, kurz nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags mit der CSU, zeichnet sich ein Umdenken ab: Aiwanger will nun doch an den Beauftragten festhalten. Dem BR sagte er, es gebe durchaus "sehr viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten". Zahl und Aufgaben müssten allerdings gesetzlich geregelt werden, damit "hier nicht Leute ernannt werden, ohne dass das andere mitbekommen".

In der Landtagsdebatte über Söders zweite Regierungserklärung Ende September hatte sich das noch ganz anders angehört. "Dringend einkassieren" müsse man die "Regierungsbeauftragten", die kleine Staatssekretäre seien, betonte Aiwanger damals. "Diese CSU-Leute mit Monatsgehalt und Büro kosten jährlich Millionen an Euros und sind mit Dienstwagen unterwegs, um ihren Wahlkampf zu Hause besser gestalten zu können mit Themen, die ansonsten in der Regierungsarbeit ohnehin abgedeckt sein müssen." Eine "Schweinerei" sei das, schimpfte der Freie-Wähler-Chef: "Dieses Geld müssen wir uns sparen!"

Etliche neue Beauftragte

Die Partei ließ Worten Taten folgen - neun Tage vor der Landtagswahl reichten die Freien Wähler beim Verfassungsgerichtshof Klage ein. Denn seit Söders Amtsantritt ist die Zahl der Beauftragten in die Höhe geschossen: Zusätzlich zu den Beauftragten für Integration, Patienten und Bürokratieabbau gibt es seit März auch Beauftragte für staatliche Beteiligungen, Ehrenamt, Aussiedler und Vertriebene und seit Mai auch einen Antisemitismusbeauftragten.

Die Freien Wähler stellten in Frage, dass die hohe Zahl an Regierungsbeauftragten verfassungskonform ist. Denn die Bayerische Verfassung deckelt die Zahl der Kabinettsposten auf 17. Noch kurz nach dem Start der Koalitionsverhandlungen mit der CSU sagte FW-Generalsekretär Michael Piazolo, es gebe bisher keinen Anlass, die Klage zurückzunehmen.

Im Koalitionsvertrag ausgeklammert

Wer vermutet hatte, die Freien Wähler würden der CSU in dieser Frage bei den Koalitionsverhandlungen Zugeständnisse abringen, wurde enttäuscht: Im mittlerweile unterzeichneten Koalitionsvertrag wurden der Konflikt über die Beauftragten ausgeklammert. Erwähnt ist lediglich, dass zum Kampf gegen Extremismus ein Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus berufen werde.

Zwei Tage nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags sagt Aiwanger nun über die Regierungsbeauftragten, seine Partei wolle prüfen, was wirklich sinnvoll sei. Eine konkrete Zahl wollte er zunächst nicht nennen. Laut FW-Generalsekretär Michael Piazolo will die Partei das entsprechende Gesetz abwarten. Wenn dieses in ihrem Sinne sei, werde die Klage zurückgezogen.

Das lässt vermuten, dass über die Klage wohl nie verhandelt werden wird. Denn warum ein neues Gesetz so ganz und gar nicht im Sinne der Freien Wähler sein sollte, erschließt sich nicht. Schließlich sollten die Freien Wähler als Teil der Regierungskoalition daran beteiligt sein.