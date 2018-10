Freie Wähler treffen sich zur Mitgliederversammlung

Eigentlich wollten die Freien Wähler auf dem Parteitag in Regensburg schon über konkrete Ergebnisse aus den Verhandlungen mit der CSU diskutieren. Doch so weit sind die Koalitionspartner noch nicht. Die Gespräche laufen weiterhin unter großer Geheimhaltung ab.

Geheime Koalitionsverhandlungen

Auch die Mitglieder der Freien Wähler werden daher bei ihrer Landesversammlung wenig Konkretes zu hören bekommen, sagt Generalsekretär Michael Piazolo. Für ihn gilt das Motto: "Es ist nichts verhandelt, wenn nicht alles verhandelt ist." Schließlich könnten auch bereits vereinbarte Dinge am Ende noch einmal auf den Tisch kommen. Man werde daher höchstens die eine oder andere Linie aufzeigen können, so Piazolo.

Wer gibt das Ja zum Koalitionsvertrag?

Einen konkreten Beschluss wollen die Freien Wähler auf ihrem Parteitag aber schon fällen. Es geht um die Frage: Wer entscheidet am Ende über ein Ja oder Nein zum Koalitionsvertrag? Möglich wäre, dass letztendlich der Landesvorstand über eine Regierungsbeteiligung der Freien Wähler bestimmt. Dafür möchte sich die Parteispitze in Regensburg die Zustimmung der Mitglieder holen.

"Es geht darum: Wird es einen weiteren Parteitag geben oder - was unser Ziel ist -, dass wir das Ergebnis vom Landesvorstand dann absegnen lassen können." Michael Piazolo, Generalsekretär der Freien Wähler

Wahlerfolg feiern und analysieren

Außerdem steht am Parteitag in Regensburg - zwei Wochen nach der Landtagswahl - auch eine kurze Wahlanalyse auf der Tagesordnung. Mit 11,6 Prozent konnten die Freien Wähler ihr bestes Ergebnis in der Geschichte feiern. Sie wurden damit zum dritten Mal in Folge in das bayerische Parlament gewählt.