Freie Wähler sagen Nein zu Lockerung der Schuldenbremse

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Widerstand vom kleinen Koalitionspartner der CSU gegen die schwarz-roten Pläne für eine Lockerung der Schuldenbremse: Die Freien Wähler kündigten nach einer Sondersitzung an, den Vorschlägen in der bisherigen Form nicht zuzustimmen. "Wir stehen für die Schuldenbremse", betonte Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl in München, das hätten CSU und Freie Wähler auch in ihrem Koalitionsvertrag in Bayern festgeschrieben. Eine Aufweichung oder Lockerung komme nicht in Frage. Bisher vermisse man in Berlin Debatten über die notwendigen Strukturreformen. Es müsse auch klar sein, wie Geld eingespart werden könne.

Auch Parteichef Hubert Aiwanger stellte klar: "Wir sagen nein." Aus Sicht der Freien Wähler stellten die Pläne "mehr Gefahr als Chance" dar, da ein Schaden für die Wirtschaft und die Stabilität des Euro drohe. Mit Blick auf eine Abstimmung im Bundesrat bedeute dies: "Aus jetziger Sicht sehen wir uns nicht in der Lage, dem zuzustimmen." Damit könnte Bayern im Bundesrat nicht für eine Aufweichung der Schuldenbremse stimmen und die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wäre in Gefahr. Aiwanger setzt nun auf Gespräche mit er CSU in den nächsten Tagen.

Freie Wähler mit eigenen Finanzierungsideen

Die Freien Wähler schlagen vor, Ausgaben für die Verteidigung in Höhe von bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts "über den Kernhaushalt" zu finanzieren, wie Aiwanger erläuterte. Darüber hinaus könne es ein "ordentliches Sondervermögen geben" - ohne die Schuldenbremse zu lockern. Die Schuldenbremse sei der Garant für Reformdruck.

Zusammen mit der SPD haben sich CSU und CDU in den Sondierungsgesprächen auf eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein Sondervermögen Infrastruktur geeinigt. Beides bedeutet zusammen Schulden in Höhe von einer Billion Euro.

"Glaubwürdigkeit eines Heiratsschwindlers"

Aiwanger hatte der Union wegen dieser Pläne bereits vergangene Woche die "Glaubwürdigkeit eines Heiratsschwindlers" attestiert. Im Landtag warf am Dienstag der FW-Finanzpolitiker Bernhard Pohl der CSU einen "Salto mortale" vor. Und für die Jungen Freien Wähler, lehnt deren Vorsitzender Julian Preidl den Vorschlag zum Sondervermögen rundweg ab. Dies verstoße gegen Koaltionsvertrag von FW und CSU. Dort stehe: "Neue Schulden lehnen wir ab."

Um die Schuldenbremse auf Bundesebene zu lockern, muss das Grundgesetz geändert werden. Dafür braucht es zunächst eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Im alten Bundestag sind Union und SPD daher auf Stimmen der Grünen angewiesen, diese hatten am Montagmittag allerdings ebenfalls ihr Nein angekündigt.

Zusätzlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Länderkammer, dem Bundesrat nötig. Enthaltungen von einzelnen Ländern zählen wie Nein-Stimmen. Damit im Bundesrat die sechs bayerischen Stimmen als "ja" gewertet werden, braucht die CSU grünes Licht der Freien Wähler.