Freie Wähler kritisieren Aiwanger für Tweet zur Bundestagswahl

Von einer Ungeschicktheit spricht Alexander Hold, der schwäbische Bezirksvorsitzende der Freien Wähler nach Hubert Aiwangers Eintrag bei Twitter während der Bundestagswahl. Wahrscheinlich sei Aiwanger nicht bewusst gewesen, dass man solche Zahlen nicht vorzeitig veröffentlichen dürfe, so Hold im Gespräch mit dem BR.

Per Tweet vorab Zahlen aus Wahlprognose veröffentlicht

Aiwanger hatte am Sonntagnachmittag in einem Tweet Zahlen aus einer Prognose der Forschungsgruppe Wahlen zitiert und das mit dem Aufruf verbunden, für seine Partei zu stimmen. Hold betonte, dass Aiwanger den Fehler innerhalb von Minuten behob. "Wir wissen alle, dass Hubert Aiwanger sehr impulsiv sein kann und da sind halt die Pferde mal mit ihm durchgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das die Bundestagswahl entschieden hat", sagte der schwäbische Bezirksvorsitzende der Freien Wähler dem BR.

Mehring bezeichnet Aiwangers Twitter-Eintrag als "nicht clever"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, Fabian Mehring, erklärte, während Wahlen Vorumfragen zu veröffentlichen sei "nicht clever" gewesen. Auch Mehring bezweifelt dabei aber einen entscheidenden Einfluss auf die Bundestagswahl. "Ich bin verwundert, wie man daraus jetzt versucht, eine Staatskrise zu konstruieren", sagte der Landtagsabgeordnete.

Landrat Leo Schrell: "Hätte er sich sparen können"

Dillingens Landrat Leo Schrell teilte mit: "Den Tweet hätte er sich sparen können. Solche Dinge sind aus meiner Sicht nicht gut". Rücktrittsforderungen wegen des Tweets hält der Freie Wähler-Politiker zwar für überzogen, den Twitter-Eintrag aber bezeichnete Schrell als "falsch". Dass der Bundeswahlleiter das jetzt prüfe, sei folgerichtig.

Aiwanger selbst spricht von "Missgeschick"

Nach dem Bundeswahlgesetz ist die Veröffentlichung von Prognosen vor Schließung der Wahllokale eine Ordnungswidrigkeit, für die bis zu 50.000 Euro Geldbuße drohen. Aiwanger bezeichnete seinen Tweet in einer Pressekonferenz am Montagmittag als "Missgeschick". Er habe nicht gegen Gesetze verstoßen wollen.

Freie Wähler holen in Schwaben 7,9 Prozent

Den Einzug in den Bundestag verfehlten die Freien Wähler mit einem bundesweiten Zweitstimmenergebnis von 2,4 Prozent deutlich. Ihr schwäbischer Bezirksvorsitzender gab sich am Tag nach der Wahl dennoch kämpferisch: "Das schwäbische Ergebnis hätte bei weitem gereicht, um in den Bundestag zu kommen", sagte Hold. Auf 7,9 Prozent kam seine Partei in Schwaben, bayernweit waren es 7,5 Prozent.

Alexander Hold will weiter in den Bundestag

Mit diesem Ergebnis könne man gut weiterarbeiten. In den letzten Tagen vor der Wahl habe aber offenbar viele Wähler der Mut verlassen, ihre Stimme den Freien Wählern zu geben, analysierte Hold. Im Wahlkampf sei es zu einer Zuspitzung zwischen Laschet oder Scholz und zwischen einem konservativen und einem Links-Bündnis gekommen. Da hätten sich viele Unentschiedene von der Union "einfangen lassen". Die Union hätte zum Schluss in jeder Rede betont, man solle auf keinen Fall die Freien Wähler wählen, man brauche jede Stimme, um das das konservative Lager zu stärken.

Hold erklärte im Gespräch mit dem BR, die Freien Wähler seien eine Partei, die keine Spenden von Konzernen und Verbänden annehme. Man lebe von guten, verwurzelten Kandidaten vor Ort. "Und wenn wir das bundesweit weiter ausbauen, werden wir irgendwann auch in den Bundestag kommen", sagte der schwäbische Bezirksvorsitzende der Freien Wähler.