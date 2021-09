Freie Wähler: "Immer mit einem offenen Auge schlafen"

Es ist einige Zeit her, da mussten sich die Freien Wähler rechtfertigen, weil sie als "CSU light" wahrgenommen wurden, ohne eigenes Profil. Zu Beginn der schwarz-orangenen Koalition knirschte es wenig, den Ton gab Ministerpräsident Markus Söder an. In der Corona-Pandemie änderte sich das. Seitdem scheint insbesondere Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Söder zu triezen, wo es nur geht. Spätestens als Aiwanger erklärte, sich nicht impfen zu lassen, wurde der Ton zwischen CSU und Freien Wählern rau. Von einem Koalitionsbruch war zwischenzeitlich sogar die Rede, Söder blieb jedenfalls bei seinem Kurs.

Söder und Aiwanger: Es knirscht wieder in der Koalition

Jetzt knarzt es wieder in der Regierung. Gleich in vier wichtigen Fragen der Corona-Politik ist sich die Koalition uneins, und es gelingt Söder, anders als früher, nicht mehr, Aiwanger ganz auf seinen Kurs zu bringen.

Da ist, erstens, die Forderung der Freien Wähler nach einem "Freiheitstag" am 11. Oktober. Ab diesem Tag, wenn die Coronatests bundesweit kostenpflichtig werden (was die Freien Wähler übrigens grundsätzlich ablehnen), sollen nach dem Willen der Freien Wähler die Corona-Einschränkungen wegfallen. Die CSU hält das für zu früh. Außerdem wollen die Freien Wähler bis zum geforderten "Freiheitstag" an der 3G-Regel festhalten, selbst wenn die Krankenhausampel auf Rot springen sollte. Gerade bei hohen Inzidenzwerten müsse viel getestet werden, so die Begründung der Freien Wähler. Das ist der zweite Streitpunkt. Denn die CSU schließt eine 2G-Option nicht aus, sollte die Corona-Lage in Bayern sich massiv verschlechtern.

Freie Wähler: Impfauskunft ist Impfpflicht durch die Hintertür

Und dann sind da noch drittens die Debatten um die Lohnfortzahlung im Quarantänefall, und viertens das Gezerre um die Impfauskunft. Beides kritisiert Aiwanger scharf. Er sieht darin eine "Impfpflicht durch die Hintertür".

Der Hintergrund: Einige Bundesländer haben angekündigt, die Lohnentschädigungen für Ungeimpfte (wenn diese coronabedingt im Job ausfallen) auslaufen zu lassen. Auch für Bayern gibt es entsprechende Überlegungen bei der CSU. Aiwanger hingegen sagt: "Das ist mit mir nicht zu machen." Er wolle die CSU "auf den Pfad der Tugend zurückholen" und verhindern, dass sie "zu viel Unsinn in Berlin mittragen".

Aiwanger will "mit einem offenen Auge schlafen"

Wie das ausschauen kann, wenn "mit ihm etwas nicht zu machen" ist, hat Aiwanger bei der Impfauskunft in bestimmten Berufen gezeigt. Weil der Koalitionspartner, die Freien Wähler, dagegen sind, musste sich Bayern bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten. Von der Opposition in Bayern gab es scharfe Kritik. Söder dürfte vom Gegenwind des Koalitionspartners mindestens genervt sein. Aiwanger warnte, er wolle auch künftig "immer mit einem offenen Auge schlafen". Bei der CSU müsse man immer aufpassen, dass "sie nicht wieder irgendeinen Blödsinn machen".

Herbstklausur der Freien Wähler ohne Corona-Themen

Wer die Freien Wähler bei ihrer Herbstklausur auf den Zwist anspricht, bekommt als Antwort meistens erst einmal ein spitzbübisches Lächeln geschenkt. Großes Unbehagen scheinen die Reibereien mit der CSU bei der Landtagsfraktion der Freien Wähler nicht auszulösen. Nach der Bundestagswahl und wenn die Coronapolitik nicht mehr im Vordergrund steht, wird alles wieder etwas ruhiger und harmonischer, da ist man zuversichtlich. Und als Partei mit eigenem Profil aufzutreten anstatt als "CSU light" wahrgenommen zu werden, ist auch wahlkampftaktisch wichtig. Schließlich wollen die Freien Wähler bei der Wahl am 26. September erstmals in den Bundestag einziehen.

Eigentlich hätten die Freien Wähler bei der Herbstklausur ihren Widerstand gegen die Coronapolitik der CSU noch einmal deutlich machen und mit ihrer eigenen Corona-Politik werben können. Doch bei der Tagung in Bad Windsheim spielte Corona keine Rolle.

Corona: Uneinigkeit in der Fraktion der Freien Wähler

Fraktionschef Florian Streibl findet, es müssten endlich einmal wieder andere Themen auf den Tisch statt immer nur Corona. In der Bildung oder der Landwirtschaft müssten jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das dürfe man nicht verschlafen.

Wer sich in der FW-Fraktion etwas umhört, kommt aber recht schnell zu einem weiteren Schluss: Die Fraktion ist sich in vielen Fragen der Corona-Politik selbst nicht einig. Über Aiwangers impfkritische Haltung zum Beispiel wird hinter vorgehaltener Hand nur zu gerne gewitzelt und gelästert. Auch deshalb werde Corona nicht stark thematisiert, heißt es aus Fraktionskreisen. Schließlich soll die erste Klausur in Präsenz seit langem zusammenführen und nicht in Streit ausarten.

Freie Wähler wollen Landwirte noch mehr unterstützen

Und so geht es bei der Herbstklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Bad Windsheim auf den ersten Blick vor allem um die klassischen, traditionellen Themen, allem voran um die Landwirtschaft. In einer Resolution zur Zukunft der Landwirtschaft bekräftigen die Freien Wähler, sich für den Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe einzusetzen und versprechen den Landwirten mehr Planungssicherheit und Perspektive.

Und auch die Entwicklung des ländlichen Raums spielt - ganz typisch für die Fraktion – eine entscheidende Rolle. Um am Land kleine Mittelschulen vor der Schließung zu bewahren, sollen künftig auch hier jahrgangsübergreifende Kombiklassen möglich sein. Ein Pilotprojekt wollen die Freien Wähler im von ihnen geführten Kultusministerium auf den Weg bringen. Denn bisher ist gemeinsames Lernen verschiedener Jahrgangsstufen in einer Klasse nur an Grundschulen möglich.

Klimaschutz als ständiger Begleiter bei der Herbstklausur

Wer mit dem Finger weiter über die Tagesordnung der Klausur streift, bleibt dann aber unweigerlich an Themen hängen, die nicht in erster Linie mit den Freien Wählern in Verbindung gebracht werden: Internationale Zusammenarbeit etwa oder die Zukunft der Luft- und Raumfahrt. Noch vor einiger Zeit hatte Aiwanger Söders Raumfahrtprogramm als "Mission Größenwahn" verspottet. Nun betont der Parteichef die Vielseitigkeit der Branche und weist darauf hin, dass sie wichtig sei, wenn es um neue Technologien im Kampf gegen den Klimawandel gehe.

"Konservativismus 2.0": Versuch eines Imagewandels

Klimaschutz, Raumfahrt, Internationales: Das Image einer kleinbürgerlichen, bäuerlichen Kommunalpartei nervt die Freien Wähler. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Fabian Mehring, der zugleich ihr jüngster Abgeordneter ist, will das "bürgerlich-liberale Lager auch für junge Menschen wieder sexy" machen. Das konservative Parteienspektrum brauche ein "Update mit neuen Themen und Köpfen, die frischen Wind in das verstaubte Image bürgerlich-liberaler Politik bringen". Dafür seien die Freien Wähler "als Graswurzelbewegung, als Mitmachpartei" eine ideale Plattform.

Gewagte Suche nach neuem Image

Einfach wird das jedoch nicht. Die von Mehring angesprochenen "neuen Köpfe", die einen "Konservativismus 2.0" verkörpern sollen, müssen erst einmal gefunden werden. Übertreiben dürfen es die Freien Wähler bei dem Verjüngungs-Versuch außerdem auch nicht. Sie müssen authentisch bleiben. Und: Die Freien Wähler profitieren auch von ihrem Image als kleinbürgerliches CSU-Korrektiv. Als Koalitionspartner, der die CSU sogar im Schlaf im Auge behält und zur Not eingreift, wie Aiwanger es beschreibt.

Es ist also ein gewagter Versuch, an ein neues Image hinzuarbeiten, könnte sich aber am Ende lohnen. Denn, wenn es für den Bundestag wieder nicht reicht: Für die Landtagswahl muss ein frischeres Image ja auch nicht schaden.