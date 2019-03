Freie Wähler in Aschaffenburg setzen auf Europa-Wahlkampf

"Europapolitik muss über Grenzen hinweg schauen" und "Auch wir, die Freien Wähler müssen politische Prozesse wieder besser präsentieren, unser Ohr nah am Bürger haben". Nur zwei Aussagen, mit denen Hubert Aiwanger die Delegierten in der Aschaffenburger Stadthalle zum Applaudieren brachte. So kurz vor der Europawahl wollen die Freien Wähler den Bundesparteitag dafür nutzen, um über die strategische Ausrichtung des beginnenden Wahlkampfs zu informieren. Strategische Ziele formuliert dabei auch die Spitzenkandidatin der Freien Wähler zur Europawahl, Ulrike Müller aus Augsburg.

Motivationsschub aus Bayern

Ihr Programm zur Europawahl haben die Freien Wähler schon bei ihrer letzten Bundesmitgliederversammlung im November in Koblenz verabschiedet. In Aschaffenburg soll es deswegen mehr darum gehen, die Mitglieder für die anstehende Wahl zu motivieren. Deswegen habe man auch Bayern zum Veranstaltungsort für den Bundesparteitag ausgewählt: Weil die Freien Wähler hier so gut aufgestellt seien, sei das ein guter Ansporn, so Müller. Diesen Rückenwind aus Bayern sollen die Delegierten mitnehmen und in ganz Deutschland verteilen.

Satzungsfragen auf dem Programm

Am Nachmittag wollen die Freien Wähler hauptsächlich interne Satzungsfragen klären. Unter anderem, wie sie die zahlreichen neuen Arbeitsgruppen, die sich in mehreren Landesverbänden gebildet haben, in die Satzungen einarbeiten können.