Freie Wähler im Schatten Söders – Stimmen zum BR-BayernTrend

Während die Zustimmungswerte für die CSU und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ungebrochen hoch sind, kämpfen die kleineren Parteien um Aufmerksamkeit in der Corona-Krise. Während die Grünen mit dieser Aufgabe gut zurecht zu kommen scheinen, verlieren die Freien Wähler weiter an Boden. Spurensuche nach dem BR-BayernTrend.

CSU-Generalsekretär Blume: "Die dicksten Brocken kommen erst noch"

Bei einer Landtagswahl zum jetzigen Zeitpunkt könnte die CSU weiterhin mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Kaum verändert zum BayernTrend Ende Mai, hätte die CSU einen Stimmenanteil von 49 Prozent in Aussicht – ein Prozent mehr als zuletzt. Laut CSU-Generalsekretär Markus Blume kein Ergebnis zum Ausruhen, sondern Auftrag, so weiterzumachen wie bisher: "Die hohen Zustimmungswerte haben eine Ursache, sie sind eine nachhaltige Bestätigung unseres Kurses von Vorsicht und Umsicht und diesen Kurs wollen wir auch in Zukunft beibehalten, weil die Bevölkerung genau das möchte", sagte Blume dem Bayerischen Rundfunk. Die dicksten Brocken kämen aber erst noch – die Bürger herauszuführen aus der wirtschaftlichen Krise und eine zweite Welle zu vermeiden.

Grüne: "Konstruktiv-kritisch in der Corona-Krise"

Die Grünen legen laut BR-BayernTrend ebenfalls einen Punkt zu und und kämen nunmehr auf 20 Prozent. Die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze freute sich im BR-Interview über das Ergebnis. Das Ergebnis zeige, das der konstruktiv-kritische Kurs in der Corona-Krise bei den Bürgerinnen und Bürgern richtig angekommen sei. "Wir haben parallel auch immer noch den Finger in die Wunde gelegt und die vielen wichtigen anderen Themen nach vorne gestellt", sagte Schulze.

SPD verliert weiter, AfD legt zu

Die bayerischen Sozialdemokraten müssten nach der Umfrage zwei Prozent abgeben und lägen mit sieben Prozent wieder auf ihrem historischen Tiefstwert vom Januar dieses Jahres. Sie liegen damit gleichauf mit der AfD, die nach einem Plus von zwei Punkten ebenfalls auf einen Stimmenanteil von 7 Prozent käme.

Die bayerische AfD-Landesvorsitzende Corinna Miazga sagte im BR-Interview, die Menschen würden sich nach dem Corona-Schock nun auf die Parteien konzentrieren, die den Lockdown als zu hart kritisiert hätten, außerdem mache die Maskenpflicht in den Sommermonaten vielen Menschen zu schaffen.

Freie Wähler im Schatten der "Sonne" Söder

Die Freien Wähler verlieren im BR-BayernTrend drei Prozent müssten mit aktuell 5 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Für Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger waren die Ergebnisse der Umfrage nicht nachvollziehbar, schließlich habe man bei der letzten Kommunalwahl das beste Freie-Wähler-Ergebnis aller Zeiten eingefahren. "Söder zieht momentan alle Aufmerksamkeit auf sich mit der Debatte um die Kanzlerkandidatur", versuchte Aiwanger Gründe für das schlechte Abschneiden zu finden. Man habe bis zur nächsten Landtagswahl aber noch drei Jahre Zeit und die Stimmung für die Freien Wähler sei besser, als es die Umfrage zeige.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Bayerischen Landtag wurde da schon etwas deutlicher. Florian Streibl sagte: "Das ist kein schönes und kein schmeichelhaftes Ergebnis." Doch auch er sah den Hauptgrund beim Ministerpräsidenten, der durch "schöne Bilder auf Herrenchiemsee" für Aufmerksamkeit gesorgt habe. Man sei "in den Schatten dieser Sonne" geraten.

FDP und Linke kämen nicht in den Landtag

Der Linken und der FDP bliebe der Einzug in den Landtag laut der Umfrage momentan verwehrt, beide liegen bei drei Prozent Wähleranteil. In der Corona-Krise gebe es für die Oppositionsparteien nicht viel zu gewinnen, sagte der Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag, Martin Hagen.