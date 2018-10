Freie Wähler geben sich forsch: "Bloß keine CSU light"

Er ist ihr Hirn, Herz und vor allem ihr Mundwerk: Wenn einer was bei den und über die Freien Wähler zu sagen hat, dann Hubert Aiwanger. Ob im Landtag oder im Bierzelt, seine Reden hält er nicht mit Manuskript, sondern "Frei Schnauze, was das Herz in den Mund legt", wie er selbst sagt.

Harte Worte für die Kanzlerin

Das kann auch mal derb klingen, wie 2012 auf dem Gillamoos: "Komm herüber, altes Schlachtross", rief er zur Gaudi des Publikums Kanzlerin Angela Merkel zu, die im Nachbarzelt auftrat.

Spontan, authentisch und mit unverkennbar niederbayerischem Dialekt – das alles ist Aiwanger – und er ist alles in seiner Partei: Bundes-, Landesvorsitzender und Anführer der Freie Wähler-Landtagsfraktion. Vor 16 Jahren schloss sich der studierte Agrarökonom den Freien Wählern (FW) an, seit 2006 gibt er den Ton als Landesvorsitzender an.

Stark in den Kommunen

Aiwanger war es, der die FW immer mehr dazu antrieb, Landespolitik zu machen. Denn eigentlich sind sie eine Vor-Ort-Partei, stark in der Kommunalpolitik. Entstanden in den 50er-Jahren aus Bürgerinitiativen, in Bayern stellen sie mehr als 600 Bürgermeister und etliche Landräte.

Doch der studierte Agrarökonom mit Bauernhof in Rahstorf im Landkreis Landshut wollte unbedingt ins Maximilianeum, auch und vor allem, um die mächtige CSU in die Schranken zu weisen: "Natürlich sieht uns die CSU nicht gerne im Landtag, weil sie in uns eine Konkurrenz fürchtet. Aber natürlich gehören wir rein. Jeder zweite Bürgermeister in Bayern ist Freie Wähler. Wenn man mit diesem Potenzial nicht in den Landtag gehört – wer dann?", fragt Aiwanger.

"Keine CSU light"

2008 gelang den Freien Wählern dann der Einzug ins Parlament – mit 10,2 Prozent der Wählerstimmen. Immer wieder wurden und werden die FW als zu nah, als nicht unterscheidbar von der CSU kritisiert. Zum Ärger des Generalsekretärs Michael Piazolo: "Wir sind keine CSU light. Wir haben eigene Vorstellungen."

Bodenständige Politik – das Ohr nah am Bürger, so geben sich die Freien Wähler. Das heißt: Wer auf Landesebene mitmischen will, hat seine Wurzeln in der Kommunalpolitik. So wie Alexander Hold. Der ehemalige TV-Richter wird als schwäbischer Spitzenkandidat erstmals in den Landtag einziehen. Über seine Partei sagt er: "Wir sind so eine Art Graswurzelbewegung. Bei uns geht die Meinungsbildung von unten aus den Kommunen heraus. Dort, wo man merkt, wo der Schuh drückt", sagt Hold. Seinen Posten als Kemptener Stadtrat will er nicht aufgeben.

Der CSU die Sporen geben

Ob der studierte Jurist Hold eine Rolle in der künftigen bayerischen Regierung – etwa als Justizminister – spielen wird, das ist derzeit Spekulation. Fest steht dagegen, welche Erwartungen Freie Wähler-Chef Aiwanger an den möglichen Koalitionspartner CSU hat: "Ich lege keinen Wert darauf, Stiefelknecht der CSU zu sein – wenn, dann geben wir ihnen die Sporen."

Selbstbewusst und mit ersten Forderungen an die CSU geht Aiwanger mit seinem Sondierungsteam die Gespräche an: Die FW wollen drei wichtige Ministerien, wenn das nicht klappt, dann eben fünf unwichtige.

Unverhandelbar sind für die Freien Wähler kostenfreie Kitas und das Nein zu einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Nahe beieinander liegen sie mit der CSU dagegen beim Thema Asyl. Wenn CSU und Freie Wähler sich einigen wollen, müssen sie das schnell tun. In der bayerischen Verfassung heißt es: Spätestens 22 Tage nach der Wahl muss der Landtag das erste Mal zusammentreten. Das wäre der 5. November.

Die Verhandlungsdelegation der Freien Wähler ist jedenfalls bereit. Mit Hubert Aiwanger an der Spitze. Mit wem sonst?!