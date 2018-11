Freie Wähler für Alexander Hold als Vize-Landtagspräsident

Die Freien Wähler haben den Schwaben Alexander Hold als ihren Kandidaten für die Wahl am kommenden Montag nominiert. 23 Abgeordnete stimmten in der Fraktionssitzung am Freitag für Hold als künftigen Landtags-Vize, zwei Abgeordnete enthielten sich. Fraktionschef Hubert Aiwanger lobte Hold als "hochkompetenten Juristen und erfahrenen Kommunalpolitiker". Hold selbst sagte, er freue sich auf diese "schöne Herausforderung".

"Ich denke, dass ich mein ausgleichendes Wesen und meine Erfahrungen in der Verhandlungsführung einbringen kann." Alexander Hold, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler

Bekannt als TV-Richter

Einen Namen hat sich der Kommunalpolitiker aus Kempten unter anderem als Fernseh-Richter gemacht und 2017 als Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Dass er neu im Maximilianeum ist, sieht Hold nicht als Problem: "Ich denke, dass ich die Erfahrung in Verhandlungsführung aus Justizzeiten habe. Und ich bin ja auch nicht neu in der Politik. In der Kommunalpolitik gibt es auch Verhandlungen zu führen. Das werden wir schon hinbekommen."

Kein Kabinettsposten für den Richter

Als möglicher Minister in der schwarz-orangen Koalition scheidet Hold als Vize aus. Immer wieder war in den vergangenen Tagen spekuliert worden, Hold könnte vielleicht ein Posten im Kabinett übernehmen. Hold selbst sagte dazu: "Das habe ich nie in den Mund genommen. Das haben die Medien kolportiert."

Konstitutierende Landtagssitzung

Wenn der Landtag am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, steht auch die Wahl des Landtagspräsidiums samt Präsidentin und Vize-Präsidenten an. Die CSU schlägt den Nürnberger Karl Freller als Vize vor, die Grünen den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Thomas Gehring, die SPD ihren früheren Fraktionschef Markus Rinderspacher. Die FDP hat Wolfgang Heubisch nominiert.

Eklat bei Wahl des AfD-Vize?

Die AfD hat Uli Henkel für das Amt des Vizepräsidenten benannt. Am Donnerstag war allerdings bekannt geworden, dass Henkel einer von drei AfD-Abgeordneten ist, die vom Verfassungsschutz in Bayern beobachtet werden. Die anderen Fraktionen haben daher bereits angekündigt, ihn am Montag nicht zum Vizepräsidenten wählen zu wollen. Der Fraktionschef der Liberalen im Landtag, Martin Hagen, sagte dem BR im Hinblick darauf, dass Henkel vom Verfassungsschutz beobachtet werde: "So eine Person ist für uns nicht akzeptabel als Repräsentant des Parlaments". Man warte nun ab, ob die AfD noch einen anderen Personalvorschlag mache.