Freie Wähler fordern regionales Konzept für Schlachthöfe

Der Fall Tönnies hat die Aufmerksamkeit einmal mehr auf die Zustände in der Fleischindustrie gelenkt. Wie kann man es schaffen, dass die Fleischproduktion wieder regionaler wird? Dazu haben sich heute die Freien Wähler zu Wort gemeldet. Sie fordern ein regionales Schlachthofkonzept.

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel hat, was sich die Freien Wähler wünschen: einen kommunalen Schlachthof. Landrat Anton Speer, auch ein Freier Wähler, preist die Vorzüge: "Transport der kurzen Wege, es geht um das Tierwohl. Eine Schlachtmöglichkeit vor Ort, wo der Landwirt das Tier selber in den Schlachthof bringt. Mehr geht nicht." Ein besonderes Anliegen sei ihm die regionale Vermarktung, so Speer. Das müsse man forcieren.

FW fordern Hilfe für die mittelständische Fleischwirtschaft

Das sehen die Freien Wähler im Landtag genauso. Etwa Fraktionschef Florian Streibl - Garmisch-Partenkirchen ist sein Stimmkreis. Er findet: Wenn der Freistaat jetzt viel Geld in die Hand nimmt, um die Coronakrise in der Wirtschaft zu bekämpfen, dann sollte auch etwas für die mittelständische Fleischwirtschaft, also Metzger, Schlachter und Bauern, drin sein.

"Man muss da jetzt ein Förderprogramm auflegen für Kreisschlachthöfe, dass man die zurück in die kommunale Hand holt." - Florian Streibl, FW-Abgeordneter im Landtag

Von 20 bis 25 Millionen Euro ist die Rede – jetzt wollen die Freien Wähler noch den Koalitionspartner CSU ins Boot holen. Es soll ein gemeinsames Konzept entstehen, mit Beteiligung mehrerer Ministerien – die Federführung sähen die Freien Wähler gern beim ihrem Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber.

Grüne fordern regionale Produkte in Großküchen

Ruth Waldmann, Landtagsabgeordnete für die SPD, findet: "Der Ansatz ist ganz gut, aber ich würde mir von den FW als Regierungsfraktion dann auch erwarten, dass sie ein Finanzierungskonzept auf den Tisch legen." Auch die Grünen sehen wenig Substanz in den Freie-Wähler-Vorschlägen. Sie fordern Programme für regionale Produkte in Großküchen und eine Aufwertung des Siegels geprüfte Qualität Bayern, das die Pflicht zu regionaler Schlachtung enthalten könnte.

SPD und Grüne wollen die Ausbildung von Fleischerfachkräften fördern – denn das Handwerk klagt über Nachwuchsmangel. Die Grünen-Abgeordnete Rosi Steinberger will sich dabei direkt an Werkvertrags-Schlachter aus Osteuropa wenden: "Da könnte man doch diese Leute hierlassen und gut ausbilden, damit sie ordentlich Geld verdienen. Und die könnten wir doch in unserem verarbeitenden Handwerk sehr gut gebrauchen."

CSU hat regionales Schlachthofkonzept abgelehnt

Die CSU hatte es vor vier Jahren abgelehnt, ein regionales Schlachthofkonzept auszuarbeiten – damals kam der Antrag allerdings von den Grünen als Oppositionspartei. Weil Bayern noch immer über deutlich mehr Schlachtbetriebe verfügt als andere Bundesländer, sieht CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Situation ohnehin als vorbildlich für ganz Deutschland an.