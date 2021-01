Freie Wähler fordern "Herdenimmunität bis zum Sommer"

Die Freie-Wähler-Fraktion im bayerischen Landtag setzt der Staatsregierung eine Art Frist: "Bis zum Sommer" müsse Herdenimmunität erreicht sein, sagt der Abgeordnete Bernhard Pohl. "Es kann nicht sein, dass wir damit das ganze Jahr rumtun."

Zu wenig Impfstoff

Laut Wissenschaftlern ist Herdenimmunität erreicht, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das wären 7,8 Millionen Bayern. Sollten demnächst tatsächlich, wie von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) angekündigt, täglich knapp 40.000 Menschen gegen Corona geimpft würden, wäre diese Marke erst im Jahr 2022 erreicht – in der Annahme, dass jeder zweimal geimpft werden muss. Aus jetziger Sicht sind aber nicht die ärztlichen Kapazitäten der limitierende Faktor, sondern der Impfstoff.

Lizenzproduktion prüfen

Deshalb fordert die Freie-Wähler-Fraktion in einem Strategiepapier: "Bayern muss für eine Beschleunigung bei der Beschaffung von Impfstoffen sorgen." Zu prüfen sei, "ob eine Beschaffung von Lizenzen zur Eigenproduktion durch heimische Unternehmen zielführend ist und durch den Freistaat unterstützt werden kann". Einen entsprechenden "Prüfauftrag" habe die Fraktion bereits an die Staatsregierung geschickt, sagt der Pohl, der das Papier seiner Fraktion maßgeblich erarbeitet hat.

Das bayerische Gesundheitsministerium steht der Forderung des kleinen Koalitionspartners offen gegenüber: "Alles, was die Kapazität steigert, ist sinnvoll", sagt Staatssekretär Klaus Holetschek (CSU) BR24. Skeptischer ist indes Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: Impfstoff herzustellen, sei "so ziemlich das Komplexeste und Anspruchsvollste", was es im Bereich Arznei und Pharma gebe, hatte der CDU-Politiker vor einigen Tagen festgestellt. Mit diesem Hinweis würgte Spahn in Berlin die aufkeimende Diskussion um Lizenzproduktion ab.

Die Freien Wähler hat das nicht überzeugt. Spahn sehen sie generell kritisch: Der Bundesgesundheitsminister sei verantwortlich für den Mangel an Impfstoff, nicht die EU-Kommission, sagt Tobias Gotthardt, Europa-Experte der FW-Fraktion. Als der Mangel sich abzeichnete, hätte Spahn seiner Meinung nach "nachsteuern müssen".

Europäischen Weg "ergänzen"

Gegen den Verdacht, die Freien Wähler wollten mit einer bayerischen Eigenproduktion aus der europäischen Solidarität ausscheren, verwahrt sich Gotthardt: Es gehe darum, den europäischen Weg zu ergänzen.