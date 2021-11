Freie Wähler drängen Parteichef Aiwanger zur Impfung

Auf den ersten Blick ist es nur eine Formalie, auf den zweiten bemerkenswert: Wegen des stark erhöhten Infektionsgeschehens in Bayern finde der Presseabend der bayerischen Freie-Wähler-Fraktion "unter 2G-Bedingungen statt", teilte deren Pressesprecher am späten Dienstagnachmittag mit. "Dies bedeutet, dass die Teilnahme an unserer Veranstaltung nur für vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Personen möglich ist."

Freie Wähler und 2G - war da nicht mal was? Über Wochen hinweg hatte der Parteivorsitzende und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lautstark gegen eine Bevorzugung von Geimpften und Genesenen gegenüber Getesteten getrommelt - und es als "fatalen Fehler" bezeichnet, würde man 3G durch 2G ersetzen.

Schwarz-Orange beschließt 2G für Freizeit, Kultur und Sport

Als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Sommer mehr "Freiheiten" für Geimpfte forderte, folgte Aiwangers Widerspruch prompt: "Wir werden reden müssen." Es dürfe nicht passieren, dass am Ende nur Geimpfte in einen Reisebus einsteigen oder ins Hallenbad gehen können, sagte der Freie-Wähler-Chef in einem Interview. Noch Mitte September bekräftige Aiwanger: "Ich kämpfe für 3G." Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion, Fabian Mehring, forderte im Sommer: "Genesene, Geimpfte und Getestete müssen gleiche Freiheit genießen!"

Vergangene Woche beschloss die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern für den Fall einer roten Corona-Krankenhausampel eine 2G-Pflicht für viele Kultur-, Sport- und Freizeitangebote. Egal ob Fitnessstudio und Sporthalle, Kino oder Museum, Zoo oder Seilbahn, Hallenbad oder Solarium: Wer weder genesen noch vollständig geimpft ist, muss draußen bleiben. Wenn es darum ging, die neuen Beschlüsse öffentlich zu verkünden, trat Söder vor die Kameras und Mikrofone - Aiwanger war nicht dabei und verhielt sich auch sonst auffällig ruhig im Vergleich zu früheren Wochen und Monaten.

Presseabend wohl ohne Aiwanger

Da nun auch für den Presseabend der Freie-Wähler-Fraktion 2G gilt, wird wohl der Parteivorsitzende und bayerische Vize-Ministerpräsident fernbleiben müssen. Aiwanger ist laut Ministerpräsident Söder der einzige im bayerischen Kabinett, der noch nicht gegen Corona geimpft ist. Im Sommer hatte der Wirtschaftsminister mit impfskeptischen Äußerungen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt - zugleich aber eine Impfung nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

FW-Fraktionschef Florian Streibl versichert auf BR-Nachfrage, die 2G-Feier sei nicht gegen Aiwanger gerichtet. Vielmehr befolge man die allgemeinen Regeln, die der Wirtschaftsminister mitgetragen und mitbeschlossen habe. In Bayern gilt bei der Warnstufe Rot für Veranstaltungen 2G, für die Gastronomie ist aktuell 3G plus vorgeschrieben - neben Geimpften und Genesenen dürfen also auch PCR-getestete ins Restaurant.

Parteikollegen erhöhen Druck auf Aiwanger

Schon seit mehreren Wochen wird jedoch immer wieder deutlich, dass die Mehrheit der FW-Fraktion beim Thema Impfen anderer Meinung ist als Aiwanger. Streibl erneuerte heute seinen Appell an alle Ungeimpften, sich jetzt eine Spritze setzen zu lassen, "denn wir sind in einer ganz kritischen Phase der Pandemie". Die Forderung richte sich auch an Aiwanger, "der sehen muss oder sieht, dass wir keine andere Möglichkeit haben", betont der FW-Fraktionschef. Er gehe aber davon aus, dass auch Aiwanger sich "endlich bald impfen lassen wird".

Noch eine Spur deutlicher wird der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion, Mehring: Er "halte es für obligatorisch für Hubert Aiwanger, sich jetzt zu immunisieren", sagte er dem BR. Für das Impfen sei die "überwältigende Mehrheit" sowohl der FW-Fraktion als auch des Landesverbands. Laut Mehring ist "Aiwangers Stimme für die Freiheit im Corona-Diskurs" zwar sehr wertvoll, denn man dürfe bei den Schutzmaßnahmen nicht übersteuern. "Wirklich glaubwürdig damit ist Hubert Aiwanger aber erst dann, wenn er selbst auch geimpft ist", argumentiert er.

"Goldene Brücke der Vernunft"

Aiwanger habe mit dem Kabinett "sehr zu Recht" 2G-Regeln beschlossen. Da das Virus nicht zwischen Politikern und anderen Menschen unterscheide, gelte die 2G-Regel auch für Aiwanger. Daher wäre der Zeitpunkt für eine Impfung jetzt "goldrichtig". Damit könne Aiwanger eine "gigantische Vorbildfunktion" für all jene einnehmen, die bislang noch Zweifel hätten.

Auch das Amt als Wirtschaftsminister führt Mehring als Argument für eine Impfung Aiwangers an: "Natürlich ist es eine Herausforderung, eine öffentliches Amt auszuüben, wenn man qua 2G-Regel von der Öffentlichkeit ausgeschlossen ist." Mehring will seine Äußerung als "goldene Brücke der Vernunft" verstanden wissen, die er Aiwanger in Richtung Impfzentrum baue. Er hoffe sehr, dass der Minister sie auch überschreite.

"Ein getesteter Aiwanger"

Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders verteidigt ihren Parteichef: Aiwanger habe seine Arbeit als Minister bisher ausgezeichnet und "verantwortungsbewusst" erledigt. Seit Monaten sei er nirgends ungetestet aufgetreten - "also immer save". Sie fügt hinzu: "Ein getesteter Aiwanger ist meines Erachtens sicherer als ein ungetesteter Geimpfter."

Als FW-Gesundheitsexpertin im Landtag rief auch Enders am Mittwoch in einer Mitteilung zum Impfen auf: "Es ist nach wie vor von größter Relevanz, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen." Wie der BR aus Fraktionskreisen erfuhr, soll allerdings Enders selbst noch nicht geimpft - und aktuell an Corona erkrankt sein. Die FW-Politikerin selbst wollte sich dazu mit Verweis auf den Datenschutz nicht äußern.

Hat Aiwanger seine Meinung geändert?

Auch Aiwanger wollte auf BR-Anfrage keine Fragen zum Thema 2G und Impfen beantworten. Enders ließ aber durchblicken, dass Aiwanger seine Haltung ändern könnte oder schon geändert hat: Er habe intern bereits bekannt gegeben, dass er überdenken werde, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Impfung sei. "Ich weiß, dass Hubert Aiwanger die richtige Entscheidung schon lang getroffen hat. Und das werden wir dann sicher auch merken."