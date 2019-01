Freie Theaterkarten im Wert von 10.000 Euro für arme Senioren

Die Aktion hat der Service-Club Soroptimist International (SI) Fürth heute im Stadttheater Fürth genauer erklärt. Die Organisation engagierter Frauen und das Ballett Forum Franken (BFF) verteilen Theater-Gutscheine im Wert von 10.000 Euro an in Altersarmut lebende Menschen in Fürth Stadt und Land.

Theater für bedürftige Fürther Senioren

Die Gutscheine für Vorstellungen des Stadttheaters Fürth im Wert von je zwei mal 24 Euro werden von der Kulturtafel des Diakonischen Werkes an von Altersarmut betroffene, interessierte Senioren ab 58 Jahren verteilt. Die Vergabe der Gutscheine erfolgt vorerst jeden Mittwoch im Februar zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in den Räumen von "kulturplus" im Diakonischen Werk Fürth, Königswarter Straße 58 (2. Stock, Zimmer 2.20).

Die Gutscheine können an der Kasse des Stadttheaters Fürth eingelöst werden und gelten für das komplette Spielpan-Programm, vorausgesetzt die Vorstellung ist nicht ausverkauft, so die Organisatoren.

Junge Tänzer engagieren sich für Senioren

Die 10.000 Euro sind der Erlös einer großen Benefiz-Gala im Juli 2018 am Fürther Stadttheater. Unter dem Titel "Fest der Besten" hatte der Verein "Ballett Forum Franken" gemeinsam mit dem SI Club Fürth eingeladen. Die Mitwirkenden der Gala waren ehemalige Finalisten des Ballett-Wettbewerbs "Der Goldene Schuh".

Wer ist der Service-Club Soroptimist International (SI)?

SI ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen. Weltweit hat SI rund 80.000 Mitglieder in 132 Ländern. In Deutschland sind es über 6.500 Mitglieder. Die Organisation engagiert sich für Menschenrechte, Bildung für Mädchen und Frauen, Frieden und internationale Verständigung.