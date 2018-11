Freie Fahrt über neue Talbrücke der A7 am Klöffelsberg

Eine Großbaustelle weniger in Unterfranken auf der Autobahn 7: Die knapp 50 Jahre alte Talbrücke am Klöffelsberg bei Hammelburg ist durch einen Neubau ersetzt. Nach fast zweieinhalb Jahren Bauzeit kündigt die Autobahndirektion Nordbayern für kommenden Sonntag freie Fahrt an. Bis dahin wird noch die Baustellenverkehrsführung zurück gebaut. 28 Millionen Euro hat der Neubau der 344 Meter langen Talbrücke gekostet.

Vier weitere Großbrücken im Bau

Auf der A7 in Unterfranken werden aktuell noch vier weitere Großbrücken durch Neubauten ersetzt: Mit den Brücken bei Rothof, Kürnach und über die Pleichach sind es drei im Landkreis Würzburg, dazu kommt die Brücke bei Schraudenbach im Landkreis Schweinfurt. Frühestens 2030 werden alle fertig sein, so die Behörde.