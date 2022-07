Freie Fahrt auf Bayerns Schiffen für Einserschüler in den Ferien

Schülerinnen und Schüler sollen für ihre sehr guten Leistungen belohnt werden, so Finanzminister Albert Füracker. Die Freifahrt gilt aber nur für Einserschüler, die höchstens 17 Jahre alt sind. Dann auf allen Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee - für Teilabschnitte und Rundfahrten.

Ein Verwandter muss voll zahlen

Allerdings müssen die Schülerinnen und Schüler in Begleitung eines voll zahlenden Familienangehörigen sein. Um den Einser nachzuweisen, braucht niemand sein Zeugnis mitschleppen. Es genügt, an der Kasse eine Kopie des Zeugnisses vorzuzeigen. Es ist auch völlig egal, ob im Zeugnis einer oder mehre Einser stehen und ob die "Note 1" in Mathe oder in Religion ist.

Die ganzen Ferien, so oft man will, Schiff fahren

Die Freifahrt für Einserschüler gilt während der gesamten bayerischen Sommerferien und zwar beliebig oft. Mehrere Geschwister können zusammen fahren, wenn ein voll zahlendes Familienmitglied mitfährt. Schülerinnen und Schüler an "Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung" erhalten darüber hinaus generell in den bayerischen Sommerferien freie Fahrt, auch hier unter der Voraussetzung der Begleitung durch einen voll zahlenden Familienangehörigen.

Schulabsolventen dürfen kostenlos in die Schlösser

Weil bei Erst- und Zweitklässlern gar keine Noten im Zeugnis stehen, können sie kostenlos fahren, wenn sie "das Klassenziel erreicht haben". Für Schulabgänger gilt laut Finanzministerium außerdem im Sommer "freier Eintritt in die staatlichen Schlösser, Residenzen und Burgen der Bayerischen Schlösserverwaltung und in die Staatlichen Museen und Sammlungen.

Bahn verweist aufs 9-Euro-Ticket

Bei der Bahn gibt es dieses Jahr übrigens keine freie Fahrt für Einser-Schüler. Sie verweist auf das günstige und deutschlandweit gültige 9-Euro-Ticket. In früheren Jahren war die kostenlose Fahrt im Regionalzug am ersten Ferientag üblich.