Freibier statt Public Viewing: Kuriose Ideen zum WM-Boykott

Im Nürnberger Café Wanderer & Bieramt wurde gestern Abend während der Partie Deutschland-Spanien Freibier für diejenigen ausgeschenkt, die das Spiel nicht geschaut haben. Das eigens gebraute Katar-Boykott-Bier kam gut an. Mit dem Anpfiff pünktlich um 20 Uhr ging es in der Nürnberger Altstadt über den Tresen. Vor dem Café hing ein großes Plakat mit dem Schriftzug "Boykott Katar". Mehr als 200 Menschen kamen, viele waren dankbar für das Alternativangebot zur FIFA-Fußball-WM. Frauen und Männer jeden Alters waren vor Ort. Die überwiegende Mehrheit der Besucher bezeichnete sich selbst als fußballbegeistert.

Kritik an der WM hat verschiedene Gründe

Viele Besucher erzählten, dass die Weltmeisterschaft in Katar ihrer Meinung nach ein menschlicher und ökologischer Super-Gau sei. Sie kritisierten die Arbeitsbedingungen, unter denen die Stadien gebaut wurden, aber auch, dass diese in der Wüste entstanden sind und nun klimatisiert werden müssen.

Die WM-Verweigerer wollten ein Zeichnen setzen und zeigen, dass sie mit diesem Turnier nichts zu tun haben wollen. Wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, interessierte dort kaum jemanden. Vor ein paar Jahren wäre es für viele Gäste unvorstellbar gewesen, eine Weltmeisterschaft zu verpassen oder sich gar bewusst dagegen zu entscheiden. In diesem Jahr aber verweigern sie das Turnier. Fast alle bestätigten, dass sie noch kein Spiel geschaut haben und es auch nicht vorhätten.

Ein kleines Zeichen setzen

Boris Braun vom "Wanderer" hatte die Idee für die Aktion. Auch er stand am Abend im Getümmel, natürlich drehten sich die Gespräche hier um die Weltmeisterschaft. "Wir sind keine Fußballhasser. Ich interessiere mich auch durchaus für diese WM. Ich schaue nur diese Live-Übertragungen nicht an", erzählt er. Es gehe auch nicht darum, andere Menschen zu verurteilen, die die Spiele schauen, so Braun. Vielmehr sei es ihnen ein Anliegen, das System der FIFA-WM in Katar zu kritisieren.

Das Boykott-Bier hat Felix vom Endt von der kleinen Craftbeer-Brauerei Orca Brau kreiert. "Bier bringt Leute zusammen. Ich denke, wir wollten ein Zeichen setzen und das haben wir auch geschafft." Ein WM-Boykott mitten in der Nürnberger Altstadt - weitere Aktionen in Nürnberger Kneipen sind geplant.

Rosige Vergangenheit statt unerfreulicher Gegenwart

Eine Reise in die sportliche Vergangenheit machten etwa 25 zumeist Jugendliche im Münchner Stadtteil Moosach. Ins Pfarrbüro der St.-Martin-Pfarrei wurde zum Public Viewing geladen. Anstelle des aktuellen Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien lief das WM-Finale aus dem Jahr 1990, Deutschland-Argentinien.

Die Pfarrjugend hatte mit Zustimmung des Pfarrgemeinderats das Event organisiert, das bei jedem Deutschland-Spiel wiederholt wird. Anstelle des letzten Vorrundenspiels gegen Costa Rica soll am Donnerstag das Endspiel von 1954, "das Wunder von Bern", gezeigt werden.

Jubeln über deutschen Erfolg

Dass auch ein alter Schinken auf der Leinwand Spaß machen kann, bewiesen die Jugendlichen. Die Stimmung war gut. Kaum einer von ihnen hatte das WM-Finale von 1990, das durch den Foulelfmeter von Andreas Brehme entschieden wurde, zuvor gesehen. Es wurde mitgefiebert. Die Jugendlichen sprachen von "Retro-Charme" und "einem interessanten Blick in die Fußballgeschichte".

Das aktuelle Ergebnis des laufenden WM-Spiels wollten und sollten die Besucher im Pfarrsaal nicht wissen. Sie wurden gebeten, entsprechende Apps auf dem Smartphone auszuschalten. Auch hier waren die Gründe für den WM-Boykott die häufig genannten: die Homophobie und die Menschenrechtssituation im Gastgeberland, der problematische Klimaschutz durch die Stadien in der Wüste.

Schauen – mit Musik, aber ohne Ton

Auch außerhalb Bayerns verwirklichten manche ihre außergewöhnlichen Boykottideen: in Paderborn wurde die Live-Übertragung zwar gezeigt, aber ohne Ton. Stattdessen unterlegten sechs Jazz-Musiker das Match mit musikalischen Interpretationen. Und damit kamen sie dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft inhaltlich vermutlich doch ziemlich nahe…