Freibäder in Oberfranken öffnen unter strengen Auflagen

In Oberfranken startet heute (08.06.20) die Freibadsaison - unter strengen Corona-Auflagen. In einigen Bädern wurde in den letzten Tagen noch mit Hochdruck an den Sicherheitskonzepten gearbeitet, damit die Saison pünktlich starten kann. Ausreichend Abstand und Hygiene beispielsweise beim Niesen und Husten sind auch hier das A und O. Außerdem dürfen in vielen Bädern nicht so viele Schwimmer kommen wie sonst.

Zahl der Badegäste begrenzt

Kulmbach: Im Freibad sind aber heute maximal 700 Besucher gestattet. Mit einer Lichtschranke soll erfasst werden, wie viele Badegäste sich im Schwimmbad aufhalten.

Hof: Um die Besucherzahl zu begrenzen gibt es im Hofer Freibad gesplittete Besuchszeiten. Schwimmen kann man dort entweder von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr oder von 12:30 Uhr bis 19 Uhr.

Naila: Im Freibad Naila sind ab heute maximal 400 Besucher zugelassen.

Schwimmer müssen sich verteilen

Forchheim: Im Königsbad kann man ab heute wieder in den Außenbecken schwimmen.

Ebermannstadt: Auch das Freibad EbserMare startet heute mit dem Badebetrieb.

Bamberg: Hier wird nur die Hainbadestelle geöffnet.

Kronach: Im Freibad Crana Mare gibt es eine Ein- und Ausgangszählung. Im größten Becken dürfen nur maximal 60 Schwimmer auf vier Bahnen verteilt sein.

Diese Freibäder öffnen demnächst