Freibäder in Niederbayern öffnen nach und nach

Eigentlich erlaubt die Bayerische Staatsregierung den Freibädern ab kommenden Montag zu öffnen. Doch es gibt bezüglich des Infektionsschutzes Auflagen, die erst erfüllt werden müssen. Deshalb werden auch in Niederbayern einige Bäder erst später öffnen.

Die ersten Freibäder und Thermalbäder öffnen am Montag

Zu den ersten niederbayerischen Freibädern die aufsperren, gehören die Freibäder in Vilshofen (Lkr. Passau), das Keldorado in Kelheim und die Thermalbäder in Bad Birnbach (Lkr. Rottal-Inn), Bad Griesbach und Bad Füssing (Lkr. Passau).

Das Freibad von Osterhofen (Lkr. Deggendorf) macht erst am Mittwoch auf. Der Karali-Badepark in Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau), eines der größten Freibäder im Bayerischen Wald, öffnet erst am kommenden Freitag seine Pforten.

Badespaß mit Einschränkungen

Wo aufgemacht wird, gibt es herausfordernde Hygieneauflagen, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel im Passauer Erlebnisbad. Das startet am kommenden Montag nach einmonatiger Verspätung in die Saison. Die Anzahl der Badegäste wird dort auf 1.500 beschränkt sein, Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Zudem müssen die Badegäste einen Registrierschein abgeben. Absperrleinen sollen ein geordnetes Schwimmen ermöglichen. Maximal dürfen nur gut 100 Badegäste im Schwimmerbecken sein. Spaßbereiche wie Strömungskanal dürfen nicht benutzt werden. An der Rutschbahn und auf dem Sprungturm gelten strenge Abstandsregeln. Ähnliche Regeln gelten auch in anderen Freibädern.

Viele Freibäder öffnen erst am 15. Juni

In Ruhstorf (Lkr. Passau) wird der Badebetrieb erst am 15. Juni aufgenommen. Hier dürfen am Tag höchstens 300 Badegäste rein. Im Becken ist ein Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. Ebenso eine Woche später wollen die Freibäder in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn), Mainburg (Lkr. Kelheim) und Landshut öffnen.

Das Aquatherm-Freibad in Straubing voraussichtlich erst am 3. Juli. Dort wird nach eigenen Angaben noch an der Umsetzung der Auflagen gearbeitet, die erst Ende Mai veröffentlicht wurden. Der Aufwand diese organisatorisch und technisch umzusetzen, sei hoch und könne nicht innerhalb weniger Werktage umgesetzt werden, heißt es.