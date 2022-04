Freibäder erhöhen Preise – Grund sind steigende Energiekosten

Das Schwimmen und Baden wird in diesem Sommer in vielen fränkischen Freibädern teurer. In Erlangen zum Beispiel kostet dann der Eintritt ins Schwimmbad zehn Prozent mehr, das Tagesticket gibt es dann für 4,40 statt für 4.00 Euro. In Nürnberg steigt der Tarif um 20 Cent auf 4,90 Euro. Grund für die Preiserhöhung sind laut Badbetreiber die steigenden Energiekosten. Aber es gibt noch andere Preistreiber. Auch die übrigen Nebenkosten steigen, daher seien die Erhöhungen nicht zu verhindern, so ein Sprecher der Erlanger Stadtwerke.

In Zapfendorf wurden Preise pandemiebedingt schon erhöht

In Zapfendorf im Landkreis Bamberg wurden die Preise erst im vergangenen Jahr erhöht. Durch die Pandemieauflagen gab es Halbtagestickets, um Besucher in zwei Schichten ins Bad zu lassen. Da kostete das Ticket 5,00 Euro. So viel kostet nun wieder ein Tagesticket. Auch wenn die Energiepreise steigen, wolle man nicht erneut erhöhen, so die 2. Bürgermeisterin Sabine Köhlerschmidt (CSU). "Wir wollen ja, das sich jeder einen Badbesuch leisten kann." Dafür seien auch die Familientarife gemacht.

Kooperation mit den Milchwerken

Leisten kann sich das die kleine Gemeinde nur, weil sie seit 50 Jahren mit den Milchwerken im Ort kooperiert. Von dort wird die Abwärme über eine Rohrleitung zum Bad geschickt, um das Wasser aufzuheizen. Deswegen ist das Bad auch das erste, das in der Region in die Freibadsaison startete. "Diesen Anspruch haben wir an uns selbst – wir wollen die ersten in der Region sein, die öffnen!", erklärt Bürgermeister Michael Senger (parteilos). Dieses Jahr schon seit Beginn der Osterferien, täglich geöffnet ab 13 Uhr.

Energiesparende Lösungen in Zapfendorf

Damit das warme Wasser nachts nicht zu sehr runterkühlt, wird eine Jalousie übers Becken gezogen. Das Aquarena in Zapfendorf ist seit 50 Jahren das Aushängeschild der kleinen Marktgemeinde. Denn es bietet nicht nur viel Platz für Sonnenanbeter, sondern auch angenehm temperiertes Wasser: 26 Grad Celsius im Nichtschwimmer-Becken. Kinder- und Schwimmerbecken folgen in den nächsten Tagen. Das Wasser heizen sie dort mit der Abwärme aus der benachbarten Molkerei auf. Das spart einen großen Teil der Betriebskosten im Vergleich zu anderen Bädern in der Region. Aber trotzdem: Für die Duschen, die Umkleiden und die Betriebsgebäude brauchen auch die Zapfendorfer Strom und Gas. Deshalb mussten sie schon im vergangenen Jahr die Preise erhöhen.

Höhere Kosten verursachen höhere Preise

Freibäder sind meist defizitär und Zuschussbetriebe – mit den steigenden laufenden Kosten, wird es für die Betreiber nicht einfacher. Alle müssen nochmals ihre Kalkulationen durchgehen. In Erlangen erhöhen sie die Preise nach knapp zehn Jahren wieder, nicht nur wegen der steigenden Kosten, sondern weil alles teurer werde. Auch Nürnberg dreht an der Preisschraube für die Bäder. Für die Besucher sind das keine guten Nachrichten. Doch die Eintrittspreise immer mehr zu erhöhen – damit sind die Betreiber in Zapfendorf vorsichtig.

Zapfendorf will lieber autarker werden

"Wenn es zu teuer wird, kommen weniger Gäste – und die Energiekosten haben wir dann trotzdem“, erklärt die 2. Bürgermeisterin, Sabine Köhlerschmidt. Und Zapfendorf sei bekannt in der Region – gerade wegen des Freibades. Besucher kämen nicht nur aus dem Landkreis Bamberg, sondern auch aus Coburg, Lichtenfels oder Forchheim, so die Bürgermeisterin. Statt die Preise zu erhöhen, versuchen sie in Zapfendorf, autarker zu werden. So überlegen die Verantwortlichen, Photovoltaikanlagen weiter auszubauen, wenn es die Gemeindefinanzen zulassen. Denn Fördermittel gebe es immer weniger, so die Gemeindeverantwortlichen.