Freibäder dürfen öffnen, Thermen müssen geschlossen bleiben

Die angekündigten Lockerungen in Bayern bereiten den Thermalbädern, wie der Rottal Terme in Bad Birnbach, weiterhin Schwierigkeiten. Ab dem 08. Juni dürfen Freibäder oder auch Thermalbäder im Außenbereich wieder öffnen. Für die Thermen im niederbayerischen Bäderdreieck ist dies jedoch kaum eine Erleichterung: "Das Thermengeschehen fängt bei uns im Innenbereich an: Der Gast kommt rein, löst sein Ticket, geht in die Umkleide“, erklärt Josefine Kohlmeier, Werksleiterin der Rottal Terme. "Erst nach dem Duschen kommt der Gast auf das Thermengelände. Wenn ich das alles nicht im Freien anbieten kann, sind die Lockerungen nur schwer umzusetzen. Teilbereiche in den Thermalbädern müssen einfach geöffnet sein."

Einheitliche Richtlinien als Problem

Besonders der gesundheitliche Aspekt würde die Thermen von den Freizeitbädern unterscheiden, weshalb Werksleiterin Kohlmeier es schwierig findet, dass bei allen Einrichtungen dieselben Maßstäbe angesetzt würden: "Bad Birnbach ist ein gesundheitstouristischer Ort. Die Gäste kommen im Wesentlichen wegen der Gesundheit in die Therme. Entspannen und Spaß dürfen sich natürlich nicht ausschließen, aber bei uns liegt das Hauptaugenmerk auf der Gesundheit und der Prävention", so Kohlmeier.

Appel an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

In den Kurorten Bad Birnbach, Bad Griesbach und Bad Füssing führen die Besucher medizinisch verordnete Kuren durch, was durch die derzeitigen Auflagen jedoch aktuell nicht möglich ist. Dass sich an der aktuellen Lage dringend etwas ändern muss, betont auch Max Straubinger, Mitglied des Deutschen Bundestags aus dem Wahlkreis Rottal-Inn. In einem Schreiben wendet sich Straubinger an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er betont dabei die prekäre wirtschaftliche Lage der Kurorte sowie alternative Ansätze zur Öffnung der Bäder besonders im gesundheitlichen Bereich. In Niederbayern hängen gut 20.000 Jobs von den Thermen ab, im Rottaler Bäderdreieck werden pro Jahr ca. 4,5 Millionen Übernachtungen gezählt. "Die Badekurorte haben schwer unter den Folgen des Lockdowns in Folge der Corona-Krise zu leiden", heißt es in dem Schreiben.