Freibäder als Minusgeschäft - Beispiel Viechtach

Im Juni sind einige Hitze-Rekorde geknackt worden, auch in Niederbayern. Bei diesen Temperaturen schätzen besonders die Viechtacher (Lkr. Regen) ihr Freibad:

"Als Einheimische wenn man nicht in den Urlaub fährt, braucht man das. Das gehört dazu! Befragte Frau

"Es ist für alles Geld bereit in einer Gemeinde und das Freibad sollte erhalten bleiben." Befragte Frau

"Das ist eines der schönsten Freibäder in der ganzen Umgebung." Befragte Frau

Viechtacher Freibad veraltet

Doch das Viechtacher Freibad ist in die Jahre gekommen: Es wurde in den 60ern gebaut und in den 70er Jahren saniert. Jetzt sind die Becken undicht, die Technik marode und das Springerbecken von der Statik her nicht mehr tragbar, erzählt Bademeister Siegfried Schuster.

"Diese Leitungen rosten massiv. Wir müssen schauen, dass uns die Rohre nicht während der Saison auseinander brechen." Siegfried Schuster, Bademeister in Viechtach

Sanierungsvarianten für Viechtach

Am Montagabend hat der Stadtrat über die verschiedenen Sanierungsvarianten diskutiert, die zwischen viereinhalb und sieben Millionen Euro kosten. Die billigste Lösung ohne Sprungturm und mit halbiertem Schwimmerbecken hat der Stadtrat schon aufgegeben, sagt Bürgermeister Franz Wittmann (CSU). Jetzt will man sich andere Bäder ansehen. Teuer werde es aber allemal.

"Selbst wenn es 50 Prozent Förderung gibt, reden wir immer noch von dreieinhalb Millionen Euro - Minimum. Also Eintrittspreise oder Steuern erhöhen. Für mich ist dieses Freibad eigentlich ein klassischer Fall für einen Bürgerentscheid." Franz Wittmann, Bürgermeister Viechtach

Bürgerentscheid in Roding über Ganzjahresbad

Einen Bürgerentscheid wird es wohl in Roding (Lkr. Cham) geben. Die Stadt will das veraltete Freibad für 18 Millionen in ein Ganzjahresbad umbauen. Das finden manche zu teuer, vor allem, weil das Bad hinterher immer noch Defizite machen würde: 750.000 Euro im Jahr.

Weiher und Flüsse - Konkurrenz für Freibäder

Freibäder sind aber fast immer ein "Draufzahlgeschäft", selbst wenn sie gut besucht sind. Die Gemeinde in Lam im Kreis Cham beispielsweise muss jährlich 300.000 Euro für das Osserbad draufzahlen. Hinzu kommt die Konkurrenz für die Freibäder:

"Diese Badeweiher und wo es uns mittlerweile auch sehr weh tut: Unser Fluss Regen ist mittlerweile wieder sehr sauber geworden. Gerade die jungen Menschen gehen da sehr gerne zum Baden." Franz Wittmann, Bürgermeister Viechtach

Badeweiher: Jährliches Defizit

Flüsse sind nicht ungefährlich und Naturbadeweiher, wie sie manche Gemeinden als vermeintliche Billiglösung gebaut haben, sind nicht umsonst. Der Naturbadeweiher in Drachselsried (Lkr. Regen) beispielsweise hat vor acht Jahren 850.000 Euro gekostet. Ein ungeheiztes Becken, dessen Wasser biologisch mit Pflanzen gereinigt wird:

"Wir müssen wöchentliche Proben machen durch ein unabhängiges Büro. Rasen mähen, die technischen Anlagen, die mit Strom laufen, die Frischwassereinspeisung... Letztlich fahren wir mit dem Bad ein jährliches Defizit von 50.000 Euro." Hans Hutter, Bürgermeister Drachselsried