Freibadzwischenbilanz: Auf und Ab durch Wetterwechsel

Fast 60.000 Besucher strömten nach einem mageren Saisonanfang im Juni ins Würzburger Dallenbergbad, doppelt so viele wie 2018. Im Juli kehrte sich das Verhältnis dafür um. Mit 36.000 Besuchern kamen 30.000 Besucher weniger als im Juli 2018. Ähnliche Zahlen melden auch das Silvana in Schweinfurt und das städtische Geomaris in Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt). „Schwimmbäder profitieren immer dann, wenn sich das Wetter lange Zeit nicht ändert. Bei durchwachsenem Wetter gehen die Menschen nicht so ins Schwimmbad“, sagt der Bürgermeister von Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt Thorsten Wozniak.

Keine Sicherheitsbedenken

Die Sicherheitslage wird derzeit als gut eingeschätzt. Fälle wie der Ende Juni, als eine Gruppe Jugendlicher in Würzburg versuchte, einen Freund aus den Händen der Polizei zu befreien, seien die absolute Ausnahme. „Bis jetzt haben die meisten Jugendlichen Respekt. Gewalttätige Vorfälle sind eine absolute Ausnahme“, sagt Schichtleiter Florian Reinhardt. Ein zusätzlicher privater Sicherheitsdienst wie in Berliner Bädern wird in Unterfranken bei unserer Stichprobe weder von den Betreibern noch von Gästen gefordert.