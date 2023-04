Freibadsaison startet: Münchens Bäder bereiten sich vor

In den Münchner Freibäder herrscht schon seit Tagen Hochbetrieb - allerdings nur bei den Mitarbeitern, die die Becken für den Sommerbetrieb klar machen. Mit Gummistiefeln und Wasserschürzen geschützt stehen sie mitten in den Becken und befreien die Stahloberflächen mit dem Hochdruckreiniger von einer grünen Algenschicht. Die hat sich über die Wintermonate angesammelt, jetzt verschwindet sie Quadratmeter für Quadratmeter.

Wassertemperaturen wieder normal

Am 2. Mai öffnet das erste Freibad in München – das Schyrenbad und bis zum 15. Mai auch die anderen wie das West-, das Dante-, das Michaeli-, das Ungerer- und das Naturbad Maria Einsiedel. Seit langer Zeit wieder ohne Einschränkungen, alle Energiesparmaßnahmen und Corona-Vorkehrungen sind bis auf Weiteres aufgehoben. Es könnte also ein Freibadsommer wie zuletzt 2019 werden, hoffen die Stadtwerke München.

Jetzt fehlt nur noch ein Sommer oder wenigsten ein Frühsommer damit es so wird wie vor drei Jahren. Die Wassertemperaturen erreichen in den Erwachsenen- und in den Kinderbecken wieder ihr Normalnivea - die Schwimmer kühlen nicht so schnell aus wie vielleicht in den vergangenen Monaten.

Verlängerte Öffnungszeiten

Das Schyrenbad ist die Adresse der Stadt für Frühschwimmer: Ab 7 Uhr heißt es von Montag bis Freitag "Becken frei" für alle, die gern mit einer Schwimm-Einheit in den Tag starten. Die Abendschwimmer können sich auf Juni und Juli freuen. Die Verlängerung der Badezeiten abends sei ein vielfacher Kundenwunsch gewesen. Deshalb habe die SWM-Bäderleitung das möglich gemacht: Wetterabhängig sollen die Freibäder an heißen Tagen im Juni und Juli am Abend bis 21 Uhr offen bleiben.

Im Mai, August und September öffnen die Freibäder regulär Montag bis Donnerstag um 10 Uhr, am Freitag, Samstag und Sonntag um 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr.

Online-Ticket per Handy

Das 2022 eingeführte Online-Ticket bleibt bestehen: Mit dem Bäderticket-Kauf vorab im Internet erhalten die Besucherinnen und Besucher einen QR-Code. Diesen können sie nun auch direkt am Drehkreuz scannen, ohne an sonnigen Tagen an der Kasse Schlange stehen zu müssen.

Zudem gibt es eine Konstante bei den Preisen: Kinder bis zwölf Jahre erhalten in allen Münchner Freibädern auch 2023 freien Eintritt. Wer einen "München-Pass" oder in der Urlaubszeit auch einen Ferienpass besitzt, kann sich ebenso gratis in den Freibädern vergnügen.