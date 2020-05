Freibadsaison startet am 8. Juni - aber nicht überall

Freibäder dürfen in Bayern am 8. Juni wieder öffnen, das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Pressekonferenz. Darauf haben viele Sportler, aber auch Betreiber gewartet. Allerdings fehlt es noch an genauen Angaben des Staatsministeriums über die geforderten Auflagen. Hier gibt es eine Übersicht, welches Freibbad in Oberfranken wann öffnet oder öffnen könnte.

Bad Staffelstein

Die "Obermain Therme" Bad Staffelstein fällt nicht unter die Kategorie Freibad, auch wenn es dort Außenbecken gibt. Momentan gibt es keine Informationen darüber, wann wieder geöffnet werden kann. Eine Öffnung lohne sich nur, wenn die komplette Therme zugänglich sei, heißt es.

Am Badesee "Ostsee" in Bad Staffelstein plant man mit einer Öffnung am 08.06.20. Der angrenzende Campingplatz öffnet bereits am 30.05.20. Aber auch hier wartet man natürlich noch auf die entsprechenden Richtlinien für Freibäder.

Bamberg

In Bamberg ist noch unklar, ob das Hainbad, das Stadionbad und das Gaustädter Freibad bis zum 08.06.20 öffnen können. Momentan sei man voll in den Vorbereitungen. Man überlege wegen der Besucherzahlbeschränkung nur noch eine Online-Buchung zuzulassen. Damit sollen Wartezeiten an den Kassen vermieden werden. Außerdem gibt es die Überlegung, Tickets zu bestimmten Zeiten zu vergeben. Ob die Ticketpreise angehoben werden, darüber muss noch der Aufsichtsrat der Stadtwerke entscheiden. Sicher ist bereits jetzt laut dem Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, dass sie in dieser Saison nur einen "Bruchteil" der sonst üblichen Badegäste haben werden. Er geht von einem zusätzlichen Defizit im mittleren sechsstelligen Bereich für die Saison aus, verursacht durch Corona und die Auflagen. Sonst beträgt das jährliche Defizit vier Millionen Euro inklusive der Hallenbäder.

Bayreuth

Das Bayreuther "Kreuzsteinbad" öffnet voraussichtlich erst zum 15.06.20. Das hat der Pressesprecher der Bayreuther Stadtwerke, Jan Koch, im Gespräch mit dem BR bestätigt. Der Grund: Die Saisonvorbereitungen für das Freibad mussten im März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden – auch zum Schutz der Mitarbeiter, so Koch. Man bräuchte noch eine "Zusatzzeit", um das eigene Hygienekonzept mit den Forderungen der Staatsregierung zu vereinen. Noch warte man auf klare Ansagen, welche Auflagen erfüllt werden müssen, beispielsweise bei der Toilettennutzung oder den Duschen. Auch zum 15. Juni soll das Freiluftbad mit Kneippanlage am Festspielhügel öffnen. Die Lohengrin Therme bleibt weiterhin geschlossen.

Burgkunstadt

Für das Freibad "Kunomare" in Burgkunstadt gibt es derzeit noch keinen konkreten Öffnungstermin. Man hat ein Konzept erarbeitet, dieses muss aber erst noch mit den Auflagen der Staatsregierung abgeglichen und möglicherweise angeglichen werden.

Coburg

In Coburg wird das Freibad am 13.06.20 eingeschränkt wieder für Besucher öffnen. Das hat der städtische Betreiber SÜC Bus und Aquaria GmbH mitgeteilt. Der Hallenbadbereich und die Sauna des Hallenfreibades Aquaria in Coburg bleiben entsprechend den Vorgaben noch geschlossen. Derzeit arbeite man an den notwendigen Maßnahmen für die Öffnung des Freibades, die Becken werden gereinigt und das Wasser wird eingelassen. Die erforderlichen Hygienemaßnahmen will der Betreiber rechtzeitig vor der Öffnung bekannt geben.

Ebermannstadt

Das Ebsermare öffnet am 08.06.20. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist der Einritt nur mit einem vorab gebuchten Online-Ticket möglich, heißt es auf der Homepage des Freibads.

Forchheim

Das Königsbad in Forchheim öffnen definitiv am 08.06.20. Hier gibt es bereits einen Hygieneplan, denn ursprünglich wollten die Verantwortlichen das Bad bereits zum 21. Mai öffnen.

Hallstadt

Das Freibad in Hallstadt soll geöffnet werden, allerdings ist der genaue Öffnungstermin noch unklar. Er hängt von den Auflagen der Staatsregierung ab. Wenn diese vorliegen, muss für das Bad noch ein Schutz- und Hygieneplan ausgearbeitet werden.

Kronach

Im Freibad "Crana Mare" in Kronach wird derzeit an einem Schutz- und Hygienekonzept gearbeitet, denn die Verantwortlichen planen damit, das Bad pünktlich zum 08.06.20 zu öffnen. Allerdings hängt der Öffnungstermin auch von den noch fehlenden Auflagen der Staatsregierung ab.

Kulmbach

Das Freibad in Kulmbach könnte am 08.06.20 öffnen. Die technische Saisonvorbereitung sei weitestgehend abgeschlossen, so Stephan Pröschold, Leiter der Kulmbacher Stadtwerke im BR-Gespräch. In enger Abstimmung mit Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) habe man sich darauf geeinigt, die Vorbereitungen wie gewohnt durchzuführen – allerdings ohne Erhitzung des Wassers bisher. "Wir wollten einfach vorbereitet sein für den Fall, dass die Schwimmbäder doch wieder öffnen dürfen und die Familien, die jetzt so lange zu Hause waren und vielleicht nicht in den Urlaub fahren können, einfach hierher können", so Pröschold. Normalerweise öffnet das Kulmbacher Freibad immer Mitte Mai. Allerdings fehlen auch in Kulmbach noch die klaren Anforderungen an das Sicherheitskonzept und die Hygienevorschriften seitens des Staatsministeriums. "Gerade was Badegastzahl, Grenzwerte und die Dokumentation angehen. Je nachdem wie umfangreich die Anforderungen sind, schaffen wir es noch bis zum 08.06.20. Sicherheit hat aber natürlich Vorrang", so der Leiter der Stadtwerke Kulmbach. In Kulmbach hofft man nun, dass baldmöglichst eine klare Ansage kommt.

Neustadt bei Coburg

Für das Freibad "Märchenbad" wurde noch keine Entscheidung getroffen, wann es wieder öffnet.

Sonnefeld

Das Freibad in Sonnefeld wird definitiv nicht am 08.06.20 öffnen, man müsse und wolle abwarten, welche Auflagen zu erfüllen seien. Nach jetzigem Stand könnte das Bad innerhalb von zwei Wochen aufmachen, ohne Auflagen. Mit Hygienekonzept wird sich Öffnung verschieben. Die Verantwortlichen sind skeptisch, ob bei hohen Auflagen überhaupt geöffnet werden kann.

Zapfendorf

Ob das Aquarena in Zapfendorf überhaupt in dieser Saison öffnet, das soll in einer Gemeinderatssitzung am 04.06.20 entschieden werden.