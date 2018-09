Freibadsaison: Nürnberger wasserscheu und Erlanger badefreudig

Vor allem im Juli und August war der Ansturm auf die drei städtischen Freibäder besonders hoch, teilte der Bäderbetrieb mit. Auch die von Vereinen betrieben Freibäder können auf eine sehr gute Saison verweisen. Insgesamt wurden in Nürnberg rund 440.000 Freibadbesucher gezählt.

Städtevergleich

Trotzdem zeigen sich die Nürnberger im Städtevergleich wasserscheu: Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl ging in der Saison 2018 jeder Nürnberger statistisch gesehen 0,8 Mal ins Freibad. In den Nachbarstadt Fürth liegt dieser Wert bei rund einem Besuch pro Einwohner.

Spitzenreiter ist Erlangen

Spitzenreiter in der Region ist jedoch Erlangen: In der Unistadt wurden 2018 mehr als 320.000 Freibadbesucher gezählt – das bedeutet 2,8 Freibadbesuche pro Einwohner und Saison. Warum die Erlanger solche Wasserratten sind, kann sich Bäderchef Matthias Batz nicht erklären. „Vielleicht liegt es aber an den Preisen. Wir haben eine günstige Dauerkarte und sind rund 20 Prozent billiger als die Kollegen in Nürnberg“, sagt er dem Bayerischen Rundfunk.