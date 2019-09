Freibadsaison endet in Bayreuth traditionell mit Hundebadetag

Angeboten werden für die Hunde Spiele rund ums Wasser, beispielsweise können die Hunde gemeinsam mit einer Trainerin auf einem Stand-up-Paddle-Board durchs Becken fahren.

Impfpass nicht vergessen!

Ein wichtiger Hinweis für die Hundebesitzer: Ins Wasser dürfen die Tier nur mit einem gültigen Impfpass. Die Chlorung des Wassers wurde bereits nach dem letzten Badetag gestoppt. Eintritt wird nur für die Tiere verlangt, der dann aber komplett an die Rettungshundestaffel des BRK, an die Tierrettung und an den Tierschutzverein gespendet wird.