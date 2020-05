Freibaderöffnung gestoppt: Forchheims Oberbürgermeister klagt

Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) wehrt sich gegen die gestoppte Wiedereröffnung des Forchheimer Königsbades. Eine Klage gegen den Bescheid des Landratsamtes will er dem Verwaltungsgericht in Bayreuth schicken.

Stadt erarbeitet Hygieneplan für das Kaiserbad

Zuvor schrieb Kirschstein auf Facebook, sein Team und er seien "sehr enttäuscht", dass das Freibad geschlossen bleiben müsse. Mitarbeiter von Verwaltung und Freibad hätten einen "akribisch ausgearbeiteten Hygieneplan" vorgelegt. So sollte der Badebetrieb ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden. Saunabereich, Rutschen und Duschen sollten geschlossen bleiben. Das Konzept sah zudem vor, dass nicht mehr als 800 Gäste das Bad betreten und diese anhand ihres Ausweises belegten, dass sie aus Stadt oder Landkreis Forchheim stammten.

Landratsamt Forchheim: Konzept ändert nichts am Öffnungsverbot

Alles schön und gut, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Ein Hygienekonzept ändere jedoch am grundsätzlichen Öffnungsverbot nichts. Das Verbot gehe auf die vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zurück, in der am 05.05.20 der Betrieb von Badeanstalten ausdrücklich untersagt worden sei.