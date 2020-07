14.07.2020, 08:42 Uhr

Freibadbesuch per Onlineticket: Erlanger Seniorin ausgegrenzt

Seit rund einem Monat haben die Freibäder in Bayern wieder geöffnet – unter Sicherheitsauflagen. So ist der Eintritt in viele Bäder nur mit einem Onlineticket möglich. Das sorgt für Kritik wie ein Beispiel aus Erlangen zeigt.