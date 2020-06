Freibad Volkach soll als Park mit Biergarten geöffnet werden

Das Freibad in Volkach wird voraussichtlich ab Mitte Juli als öffentlicher Park zugänglich gemacht. Das hat der Stadtrat am Montag einstimmig beschlossen. Das Freibad ist in diesem Jahr komplett geschlossen. Es ist sanierungsbedürftig. Schon im vergangenen Jahr war das Freibad nur im Notbetrieb offen. Das marode 50-Meter-Sportbecken war mit einem Bauzaun abgesperrt. Nur das Nichtschwimmerbecken war offen. Die Stadt will nun das riesige Areal der Liegewiesen mit den alten Bäumen als Park öffnen. Der Zugang soll über ein Tor am Parkplatz erfolgen. Dort gibt es auch öffentliche Toiletten.

Schwimmbecken werden abgesperrt, Biergarten soll folgen

Der Bereich der beiden Schwimmbecken wird komplett mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Stadt Volkach verhandelt nach Informationen des Bayerischen Rundfunks derzeit auch mit einem Gastronomen, der im Freibad-Park eine Art Biergarten betreiben möchte. Auf ihn hat sich der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung geeinigt. Denkbar wäre aber auch, dass ein Food-Truck im Park steht, der kleine Gerichte auf die Hand anbietet. All das soll nach dem gestrigen Stadtratsbeschluss nun möglichst schnell umgesetzt werden.

Entscheidung Freibadsanierung vor Sommerpause

In der Frage der Freibadsanierung soll es noch vor der Sommerpause eine Sondersitzung des Stadtrats geben. Die Verwaltung prüfe derzeit, wie man bei der Sanierung die zugesagten Fördergelder des Bundes von 1,4 Millionen Euro und die zugesagten Zuschüsse des Freistaats Bayern (37 Prozent der förderfähigen Kosten) so optimal wie möglich ausnutzen kann.

Bürgermeister will Beteiligung weiterer Kommunen

Bürgermeister Heiko Bäuerlein führt derzeit auch Gespräche mit den umliegenden Gemeinden. Er will erreichen, dass sich Sommerach, Nordheim, der Markt Eisenheim, Prosselsheim und die Gemeinde Kolitzheim an einer interkommunalen Allianz für das Freibad beteiligen. Sollte das gelingen, würde der Fördersatz des Freistaats von 37 auf 47 Prozent steigen. Die Kosten für die Sanierung des Volkacher Freibades werden auf fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt.