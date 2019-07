Freibad sanierungsbedürftig – Volkach stellt Förderantrag

Das Freibad in Volkach ist momentan nur teilweise geöffnet. Vorangegangen waren Wochen, in denen völlig unklar war, ob Badegäste diesen Sommer überhaupt dort schwimmen können. Es ist nicht das einzige Bad, das vor finanziellen Problemen steht. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnung, Bau und Verkehr will nun unterstützen – mit einem Sonderprogramm Schwimmbadförderung, kurz SPSF. Die Stadt Volkach hat bereits einen Förderantrag gestellt.

Freistaat will Schwimmbäder erhalten

Ziel des Programms ist der Erhalt kommunaler Bäder, damit Kinder und Jugendliche an oder in der Nähe ihres Wohnortes schwimmen lernen können. Kitzingens Landrätin Tamara Bischof hat die Stadt Volkach umgehend über die Fördermöglichkeit informiert. Die Verwaltung hat sofort reagiert und noch am Donnerstag einen Antrag an das Bau-Ministerium in München geschickt, teilte Verwaltungsleiter Gerhard Wagenhäuser dem BR mit.