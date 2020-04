Freibad-Saison in Oberfranken in akuter Gefahr

Dass einige Freibäder in Oberfranken in diesem Jahr gar nicht öffnen, ist durchaus denkbar. Das hat eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter Oberfrankens Stadtwerken ergeben. Denn noch ist völlig unklar, ob der Betrieb von Freibädern unter das generell bis zum 31.08.20 geltende Verbot von Großveranstaltungen fällt oder nicht. Eine Entscheidung der Politik wird dringend gefordert.

Coburger Aquaria müsste im Juni öffnen

So sagt beispielsweise der Betreiber des Coburger Freibads Aquaria, dass das Bad spätestens Mitte Juni eröffnen müsse, um die Badesaison 2020 wirtschaftlich auch nur halbwegs vertreten zu können. Konkret heißt es:

"Bezogen auf die Freibadsaison 2020 halten wir ein geschlossenes Bad, trotz Erlaubnis zur Wiederöffnung, für ein durchaus denkbares Szenario."

Ein ganz so düsteres Bild wollen manch andere oberfränkische Badbetreiber nicht zeichnen. Zwar spricht man auch bei den Stadtwerken Bamberg schon jetzt von einem wohl wirtschaftlich katastrophalen Jahr. Da viele Freibäder aber nicht privatwirtschaftlich betrieben würden, spielten auch gesellschaftliche Aspekte eine Rolle bei der Entscheidung, ob eine spätere Öffnung der Bäder zu rechtfertigen sei. So seien sich die kommunalen Träger vielerorts bewusst, dass Familien andere Möglichkeiten der Unterhaltung geboten werden müssten, wenn Freibäder im Jahr der Corona-Pandemie geschlossen blieben. Auch in Bayreuth heißt es, ein Bad geschlossen zu halten, nur um das Defizit zu verringern, sei keine Option.

Defizite von bis zu drei Millionen Euro im Jahr

Schwimmbäder sind grundsätzlich höchst defizitäre Anlagen. Trotz Hitzesommer und Besucherrekorden verzeichneten die oberfränkischen Freibäder in den vergangenen Jahren jeweils ein betriebswirtschaftliches Minus zwischen rund ein und drei Millionen Euro. Für die Höhe des Betriebsdefizits mache es keinen großen Unterschied, ob ein Freibad für sechs Wochen oder drei Monate geöffnet werde, heißt es in Bamberg. In Coburg spricht man von 300.000 Euro pro Monat, die das Aquaria auch im geschlossenen Zustand an Unterhaltskosten verursache. Auch in Hof sollen es rund 100.000 Euro sein.

Badbetreiber benötigen drei Wochen Vorlauf

Wie aus einem Schreiben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen an die Regierungen von Bund und Länder heißt, fordere man das Öffnen der Bäder spätestens bis Mitte Juni, um die Badesaison 2020 nicht zu gefährden. Eine Entscheidung der Politik erwarte man daher bis zum 30.04.20, heißt es in dem Schreiben. Wie eine Umfrage des BR ergeben hat, benötigen die meisten oberfränkischen Badbetreiber ab dem Zeitpunkt einer Erlaubnis etwa drei Wochen, bis sie ihre Bäder eröffnen können. Zu einem späteren Zeitpunkt werde auch die sowieso schon schwierige Suche nach Personal zu einem entscheidenden Faktor, heißt es aus Bamberg.

Schwierige Hygiene-Standards

Auch auf Vorgaben, welche Hygiene-Standards dann einzuhalten seien, warte man dringend, heißt es weiter. Die Kontrolle und Umsetzung eines von der Deutschen Gesellschaft für Badewesen erarbeiteten Hygienekonzeptes hält man beispielsweise in Coburg für wirtschaftlich nicht vertretbar. Dass die Liegeflächen der Freibäder wie Supermarktparkplätze parzelliert werden und Mitarbeiter die Badegäste einweisen, sei nur schwer vorstellbar, heißt es auch bei den Stadtwerken Bamberg.

Für Unterricht zu öffnen gilt als machbar

Eine Verbreitung des Coronavirus über das gechlorte Wasser habe das Umweltbundesamt inzwischen ausgeschlossen, schreibt die Gesellschaft für Badewesen. Vielerorts hält man es daher für möglich und wirtschaftlich vertretbar, die Bäder wenigstens für den Schwimmunterricht zu öffnen. Dass auch Schwimmvereine ins Wasser dürfen, während die Allgemeinheit außen vor bleibt, gilt hingegen als ausgeschlossen.

Hohe Zahl Ertrinkender befürchtet

Die Deutsche Gesellschaft für Badewesen warnt unterdessen vor weiteren Problemen, die mit einem Ausfall der Badesaison einhergehen könnten: Weil Meteorologen für das Jahr 2020 wieder einen besonders heißen Sommer vorhersagen, gehe man von einem erheblichen Bedürfnis der Bevölkerung aus, sich abzukühlen. Blieben Freibäder geschlossen, könnte das zu einem schwer kontrollierbaren, wilden Schwimmen in Flüssen und Seen führen. Neben einer weiteren Verbreitung des Coronavirus könnte das auch zu einer hohen Zahl Ertrinkender führen.