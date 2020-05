Freibad in Forchheim will trotz Verbot öffnen

Forchheim will das Königsbad am morgigen Donnerstag wiedereröffnen und hat dazu einen Pandemieplan veröffentlicht. Nun will das Bayerische Gesundheitsministerium tätig werden.

Pandemieplan mit Hygiene-Konzept

Heute will die Stadt Forchheim bei einem Pressetermin zum "Anschwimmen" die Eröffnung ihres Freibades verkünden. Am Himmelfahrtstag soll das Bad dann für alle Bürger der Stadt und des Landkreises öffnen. Dazu hat die Stadt ein umfangreiches Hygiene-Konzept ausgearbeitet. Laut dem "Pandemieplan Königsbad" sollen auch die Nichtschwimmer- und Kinderbecken öffnen. Die Besucherzahl soll auf 800 Menschen begrenzt bleiben. In den Becken sind maximal 489 Badegäste gleichzeitig zugelassen.

Forchheim als Vorreiter

Die Stadt Forchheim sehe sich in einer "Vorreiterrolle", heißt es aus der Pressestelle der Stadt. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) sieht das Freibad als Sportstätte und damit die Möglichkeit, es nach Sportstätten-Paragraf neun bereits jetzt zu öffnen. Dem Landratsamt als Aufsichtsbehörde liege ein entsprechender Hygieneplan vor.

Infektionsschutzverordnung untersagt Öffnung

In der Pressestelle des Landratsamtes reagiert man mit Kopfschütteln. Nach der vierten Infektionsschutzverordnung sei der Betrieb von Badeanstalten verboten. Das habe man der Stadt auch so mitgeteilt, sagte Holger Strehl vom Landratsamt.

Dort werde nun geprüft, wie man einschreitet. Aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium heißt es, dass die Bäder nach der Infektionsschutzverordnung geschlossen bleiben müssen. Ausnahmen seien nicht möglich.