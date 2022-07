Freibad Friedenfels vor dem Aus: Drei Millionen Euro benötigt

Laufende Kosten sind durch veraltete Technik sehr hoch

Müsste sie für all das eigenes Personal einsetzen, könnte die kleine Gemeinde die laufenden Kosten nicht stemmen. Das Becken ist mit seinen 50-Meter-Bahnen sehr groß, ein geschlossener Wasserkreislauf war bei solchen Anlagen 1969 noch kein Standard. Das bedeutet, dass alles, was in die Überlaufrinnen am Beckenrand schwappt, Abwasser wird und in der Kläranlage landet. Öl braucht es seit einer Investition der Solarthermie zwar deutlich weniger, hoch sind die Energiekosten trotzdem, weil durch den Wasserverlust aus der Überlaufrinne ständig neues Wasser aufgeheizt und ins Becken geführt werden muss. Auch über eine Abdeckung verfügt die alte Anlage nicht, mit der sich nachts und an Regentagen mehr Wärme im Becken halten ließe. Die Betriebskosten wären deshalb nach Überzeugung des Bürgermeisters bei einer neuen Anlage mindestens um die Hälfte geringer als im Moment.

Kein Land in Sicht: Jeder größere Schaden besiegelt das Aus

Aufgeben wollen Oskar Schuster, der Freibad-Förderkreis und die aktive Wasserwacht-Ortsgruppe auf keinen Fall. Der Bürgermeister verweist auf das Versprechen der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land und hofft auf eine kräftige Finanzspritze aus der Politik: "Es gilt das Prinzip Hoffnung. Weil ich denke, dass bei einem Freibad, das nach 53 Jahren noch in Betrieb ist, jeder sehen kann, dass es den Bürgern ernst ist." Trotzdem ist den Freibad-Fans und Gemeindeverantwortlichen in Friedenfels klar: Der nächste Schaden in der Größenordnung 30.000 bis 50.000 Euro aufwärts besiegelt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Aus. Wenn nicht doch noch finanzkräftige Rettung auftaucht, kann es theoretisch jederzeit vorbei sein.