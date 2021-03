Free Willy 2.0: Polizei eskortiert verirrten Schwan zur Isar

Auf der Münchner Reichenbachbrücke wollte er bestimmt nicht landen. Doch dann wusste ein Schwan einfach nicht mehr, wie er wegkommen soll – mitten im Straßenverkehr zwischen hupenden Autos irrte er hilflos umher. Mehrere Männer versuchten vergeblich, das Tier einzufangen: "Also, auf einmal war er hier auf der Brücke, und dann habe ich ihn auch noch auf die Straße laufen sehen", erzählt Frank, der seinen ganzen Namen nicht nennen will und das Tier als Erstes entdeckte.

Schwan sorgt für Verkehrschaos

Zwischenzeitlich legte der Schwan auch den Verkehr auf der Münchner Reichenbachbrücke lahm, ehe Frank das Wildtier zurück auf den Gehsteig treiben konnte.

Frank und der Schwan wurden ziemlich schnell ziemlich beste Freunde. Frank wollte das Tier zurück in die Isarauen begleiten, doch der Schwan wusste einfach nicht, wie um alles in der Welt er am Geländer vorbeikommen soll.

Polizei und Feuerwehr mussten anrücken

Und so watschelte der Schwan rund zwei Stunden auf der Münchner Reichenbachbrücke hin und her, seine Artgenossen immer in Sichtweite. Passanten brachten dem Tier etwas zum Essen vorbei. Auseinandersetzungen mit Hunden setzten dem Tier zu: Der Schwan baute sich mehrfach auf, streckte seine Flügel vom Körper und fauchte die Hunde samt ihrer Herrchen an.

Von der Brücke aus gelang es dem Vogel nicht, den Weg zurück in die Freiheit zu finden. "Der will jetzt immer durchs Gitter durch, aber da verletzt er sich, das geht nicht", sagte Schwan-Retter Frank.

Schließlich rückten Feuerwehr und Polizei an und eskortierten den Schwan über die gesamte Reichenbachbrücke zum Eingang in die Isarauen.

"Besser als Free Willy"

Die Einsatzkräfte liefen mit dem Tier eine Fußgängertreppe hinunter, beschützen es beim Überqueren des Fahrradweges und entließen das Tier schließlich in die Frühlingsanlagen unterhalb der Reichnbachbrücke.

Sobald der Schwan wieder Gras unter seinen Flossen spürte, rannte er los in Richtung Isar und konnte sich schließlich ins Wasser retten. "Das sind Szenen, besser als bei Free Willy – Ruf der Freiheit 1 und 2", freute sich Schwan-Retter Frank sichtlich gerührt und stolz.