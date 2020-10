Fraunhofer will in Schweinfurt künstliche Intelligenz erforschen

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts starten in Schweinfurt bald Forschungen zu künstlicher Intelligenz. Dafür entsteht eine neue Außenstelle des Instituts in einem ehemaligen Autohaus in Schweinfurt in der Nähe des Stadtbahnhofs. Frank Döpper von der Universität Bayreuth leitet die neue Außenstelle.

Forschungen für Automobilzulieferindustrie

Döpper sagt, dass dort mithilfe künstlicher Intelligenz etwa Anwendungen für Produktionstechniken und Automatisierungen in der Automobilzulieferindustrie entwickelt werden sollen. Dabei sollen Möglichkeiten gefunden werden, wie man beispielsweise über Stromkabel in Produktionsmaschinen "hineinhören" kann, um frühzeitig zu erfahren, wann Komponenten und Werkzeuge ausgetauscht werden müssen. So könnten lange Stillstandzeiten für Reparaturen vermieden werden.

Zum Jahresende will Döpper mit zwei Wissenschaftlern und einem Techniker in Schweinfurt mit der Arbeit beginnen. Das Personal soll dann auf vier Wissenschaftler aufgestockt werden.