Adventsbrauch Frauentragen: Maria geht auf Reisen

Sie geben sich heute besonders viel Mühe: Irmgard Beck und Angela Unterburger schmücken in der Stadtpfarrkirche Geisenfeld mit einem violetten Tuch und Tannenzweigen ein Podest; denn hier in der Holledau hat eine besondere Frau einen großen Auftritt. Ab dem 1. Advent geht die Muttergottes auf Reisen. Für Irmgard Beck ist das ein magischer Moment.

"Ja, einfach ein schöner Augenblick, die Madonna dort zu sehen, und dass sie jetzt dann auf Reisen oder auf Wanderschaft geht, ein schönes Gefühl." Irmgard Beck, Katholischer Frauenbund Geisenfeld

Eine obdachlose Hochschwangere

Die Wandermuttergottes ist eine Kopie der Marienfigur aus dem Wallfahrtsort Bogenberg in Niederbayern. Das Besondere: Die Darstellung zeigt die Schwangerschaft. Mit einer schwangeren Frau gehe man anders um, als mit einer nicht-schwangeren, ist Angela Unterburger überzeugt. Für sie ist diese Madonna deshalb besonders schutzbedürftig. Zusammen mit Irmgard Beck ist sie Vorsitzende des örtlichen Katholischen Frauenbunds. Eine Vorgängerin hat 1988 den alten Brauch wieder ins Leben gerufen.

Die Gemeinde wächst im Advent zusammen

In der Sonntagsmesse zum 1. Advent wird die Gottesmutter ausgesandt. Vor der Gemeinde übergibt Pfarrer Andreas Ring sie dann Irmgard Beck. Sie nimmt sie als erste zu sich nach Hause. Für den katholischen Priester besteht der tiefere Sinn des Frauentragens darin, die Adventszeit in die Familie hineinzuholen. In 21 Haushalten wird die Muttergottes für eine Nacht Obdach finden, bis sie am 4. Advent wieder in die Kirche zurückkehrt.

Der Adventsbrauch hat seine Wurzeln im alpenländischen Raum. Experten vermuten, dass sich die Bauern in früheren Zeiten von Marias Einkehr auf dem Hof Segen für das kommende Jahr erhofften. Heutzutage ist das Frauentragen für viele Gläubige eine weihnachtliche Einstimmung im Advent. Marias Herbergssuche lässt die Gemeinde näher zusammenrücken.

Ein hoher Gast im Herrgottswinkel

Die Herbergsfamilien suchen sich einen schönen Platz für die Wandermadonna aus, wie etwa den Herrgottswinkel. Auch die Notarangestellte und Hopfenbäuerin Irmgard Beck platziert sie in ihrer Sitzecke in der Küche, neben geschmückten Tannenzweigen und einer erleuchteten kleinen Kirche.

Zwischen Andacht und Adventstee

Die Gottesmutter sitzt in gewisser Weise mit am Tisch, wenn die Familie den Nachmittag mit einem Adventstee und selbstgebackenen Plätzchen ausklingen lässt. Am Abend dann hält Irmgard Beck zusammen mit Ehemann Peter und den beiden Töchtern Lena und Anna noch eine Andacht. Und am nächsten Morgen geht Maria dann weiter auf Wanderschaft durch die Holledau, zur nächsten Herbergsfamilie.