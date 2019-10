Frauenquote in der CSU: Sieg der Traditionalisten

Die Diskussion vom Wochenende frustriert Petra Loibl, CSU-Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, noch immer. Eine Quote, die Frauen mehr Mitbestimmung in der Partei zugesichert hätte, wäre ein gutes Signal an Frauen gewesen. Ein Signal, dass sie in der CSU gefördert würden. Mit der Ablehnung der Quote auf dem Parteitag habe die CSU signalisiert, dass sie aus Männern bestehe, die keine Veränderung vorantreiben und signalisierten - "als Frau ist es schwierig, hier zu Potte zu kommen", so Loibl.

Quoten-Diskussion: Enttäuschung bei CSU-Abgeordneter aus Dingolfing

Neben zahlreichen anderen Männern hatte sich Loibls Kreisverbandskollege, der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger, vehement gegen eine verpflichtende 40-Prozent Quote ausgesprochen. Er stellte einen Antrag gegen die Quote und begründete das damit, dass er es leid sei, "zu rechnen". Er wolle "Politik machen!" Eine Politik "für die Bürger und nicht hier dastehen und eine Quotenerfüllung erbringen."

Der Vorstand seines Kreisverbandes Dingolfing-Landau besteht aktuell aus acht Leuten, sechs Männern und zwei Frauen. Würde ein Posten statt mit einem Mann mit einer Frau besetzt, wäre der 40-Prozent-Anteil schon erreicht. Straubinger sagt, dass alle, die wollten, auch gewählt würden. Mehr Frauen jedoch wollten sich nicht aufstellen lassen – das Interesse sei wohl nicht da gewesen, spekuliert Straubinger.

"Ich müsste noch eine Frau finden, aber sie muss auch bereit sein, zu kandidieren. Mir nützt es nichts, um die Quote zu erfüllen, zu sagen 'Du kandidierst jetzt', aber später arbeitet sie dann nicht mit." - Max Straubinger, CSU

Nicht nur Geschlechter- auch Generationenkonflikt

Die Quoten-Diskussion scheint nicht nur ein Konflikt zwischen den Geschlechtern, sondern auch ein Generationenkonflikt innerhalb der CSU zu sein. Viele junge Frauen hatten sich gegen die Quote ausgesprochen, so auch Stefanie Dippl, Vorsitzende der Jungen Union in der Oberpfalz.

"Ich befürchte, dass dann halt auch Frauen eingesetzt werden, die nicht möchten. Nur um die Plätze vollzukriegen, stellt man dann Frauen auf, die lieber im Hintergrund arbeiten wollen statt vorne dran." - Stefanie Dippl, JU Oberpfalz

Möchte eine Frau doch Karriere machen, müsse sie ihr Können beweisen – genauso wie die Männer auch. Sie habe nicht erlebt, dass Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht würden. Entsprechend fordert Dippl, dass man sich aktiv um Vorstandsposten bewerben müsse, "sagen, dass man gerne dabei wäre." Sie selbst sei nach so einem Vorgehen "noch nie abgewiesen worden."

CSU: Nur 21 Prozent der Mitglieder weiblich

Stefanie Dippl sagt jedoch auch, dass sich die Umstände innerhalb der Partei für Frauen ändern müssten. So sieht das auch Sylvia Stierstorfer, Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende des größten Frauen-Unions-Verbands in Bayern, Regensburg-Land. Die CSU brauche mehr weibliche Mitglieder. Derzeit sind es gerade mal 21 Prozent.

Es wäre wichtig, Veranstaltungen so zu machen, dass sie für junge Frauen ansprechend sind. Mit einem Frauenfrühstück oder Veranstaltungen, die nicht nur am Abend, sondern auch morgens sind, wenn es eine Kinderbetreuung gibt." - Sylvia Stierstorfer, CSU

Erste Erfolge auf Bezirks- und Parteiebene

Was laut Stierstorfer bei der Diskussion fast untergeht, sei der Erfolg, den die Frauen für die Besetzung auf höheren Ebenen, also auf Partei- und Bezirksebene, eingefahren haben. Dort wird die Vorstands-Quote nicht mehr 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen umfassen, sondern mit 50:50 ausgeglichen sein.

Ob eine 40-Prozent-Quote auf Kreisebene wirklich so schwer zu besetzen ist, will die Frauen-Union jetzt prüfen. Für Petra Loibl ist die Einführung einer verpflichtenden 40-Prozent-Quote auf Kreisebene nur noch eine Frage der Zeit. Wobei es wichtig sei, sich jetzt nicht "zurückzulehnen und zu sagen 'Das ist jetzt vom Tisch'", so Loibl. Man werde eine Quote "einfordern". Und Unterstützung, da ist sich Loibl sicher, ist auch da: "Der Parteivorsitzende und die Frauen-Unions-Landesvorsitzende [sind] gut mit dabei, dass wir uns nur mit dieser Soll-Vorgabe nicht zufrieden geben."