Frauenpower am Girls' Day in Würzburg

Heute war im BR-Studio in Würzburg viel los. Beim Girls' Day konnten sieben Mädchen Redaktionsluft schnuppern. Drei Themenbereiche gab es zur Auswahl: Hörfunk, Fernsehen und Online. Leila (16) aus Obernburg und Lisa (16) aus Mömlingen sind an diesem Girls' Day früh aufgestanden. Um 6 Uhr ging die Fahrt mit Bus und Bahn Richtung Würzburg los. Zusammen mit Silja, Antonia, Hannah, Chiara und Emma waren sie in diesem Jahr die "Glorreichen Sieben" im BR- Studio Mainfranken.

Das erste Mal live auf Sendung

Leila, Lisa und Chiara zog es vors Mikrofon. Nachdem die ersten technischen Fragen rund um das BR-Mikro geklärt waren, ging es direkt auf die Straße. Bei ihrer Umfrage standen die Magnolienbäume beim Würzburger Bahnhof im Mittelpunkt. Mutig gingen sie auf Passanten zu, um Meinungen einzuholen. Abschließend wurde das Ganze dann für die Sendung "Mittags in Mainfranken" aufgearbeitet und geschnitten. Dort sprachen die drei dann sogar live am Mikro über die Erfahrungen und waren danach sichtlich stolz.