Frauennotruf Coburg berät immer mehr Frauen - auch online

Etwa drei bis viermal täglich klingelt bei Sozialpädagogin Karin Burkardt-Zesewitz vom Frauennotruf Coburg das Telefon. Am anderen Ende der Leitung sind Frauen, denen Gewalt widerfährt . Täter sind oft der Lebenspartner oder der Ehemann.

Zugang zu Frauen wegen Corona erschwert

Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Frauennotruf Coburg. Die Beratungsstelle unterstützt Frauen und Kinder, die sexuelle oder häusliche Gewalt erleben. Seit Corona ist es schwieriger geworden einen Zugang zu Hilfesuchenden zu finden, erklärt die Geschäftsführerin Karin Burkardt-Zesewitz.

"Die Leute sind eher bei sich, sehr zurückgezogen ... Es ist ja nicht immer so, dass Betroffene sich direkt an uns wenden, sondern manchmal auch die Freundin anruft, oder die Mutter für die Tochter anruft, ich mach mir so Sorgen, was da los ist." Karin Burkardt-Zesewitz, Frauennotruf Coburg

Frauennotruf Coburg steigt in die Online-Beratung ein

Auch die Gruppenangebote des Frauennotrufs liegen derzeit coronabedingt auf Eis. Persönliche Einzelgespräche aber finden in der Beratungsstelle nach wie vor statt - mit Abstand versteht sich. Und was seit dem ersten Lockdown im März verstärkt nachgefragt wird, ist die Online-Beratung. Karin Burkardt-Zesewitz vom Frauennotruf Coburg freut sich, dass der Freistaat Bayern dafür Geld in die Hand nimmt. Der Frauennotruf kann technisch aufrüsten.

Frauennotruf Coburg berät Frauen auch aus Kronach und Lichtenfels

Das Einzugsgebiet des Frauennotrufs Coburg ist groß. Zusätzlich zu Stadt und Landkreis Coburg kommen auch Frauen aus den benachbarten Landkreisen Kronach und Lichtenfels in die Beratungsstelle. Im vergangenen Jahr suchten bei Karin Burkardt-Zesewitz und ihrem Team fast 400 Frauen Rat.

"Es ist heftige Gewalt, die passiert. Jeden dritten Tag wird eine Frau Opfer, also stirbt daran, weil ihr Mann sie ermordet. Es ist einfach wichtig, daran zu denken und was dagegen zu tun, immer wieder und trotzdem zu sagen, wir tun anscheinend noch nicht genug." Karin Burkardt-Zesewitz, Frauennotruf Coburg

Frauennotruf Coburg startet Kampagne "Gesicht zeigen"

Aufmerksam sein und sich gegen Gewalt an Frauen einsetzen - so lautet der Appell der Sozialpädagogin. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat der Frauennotruf Coburg eine Social Media-Kampagne auf Instagram gestartet. Es wird dazu aufgerufen, Gesicht zu zeigen und sich so ganz offensiv für Kinder und Frauen einzusetzen, denen Gewalt angetan wurde.