Frauenmörder im Spessart: Vor zehn Jahren gefasst

Vor zehn Jahren konnten die Menschen in Mespelbrunn im Spessart (Lkr. Aschaffenburg) aufatmen: Der Frauenmörder Alexander R. war Mitte Juli im französischen Colmar im Elsass geschnappt worden. Am 28. August 2009 war er aus Frankreich nach Deutschland überstellt und in Aschaffenburg einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Seit mehr als einem Jahr war Alexander R. mit internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Mord an dreifacher Mutter

Der heute 47-Jährige hatte am 25. Juli 2008 vor dem Schlosshotel in Mespelbrunn eine damals 32-jährige Frau mit vier Messerstichen getötet. Alexander R. hatte sich offenbar in die dreifache, verheiratete Mutter verliebt. Weil sie aber nichts von ihm wissen wollte, griff er am Ende zum Messer und tötete sie. Beide hatten in dem Hotel gearbeitet.

Großfahndung nach Alexander R.

Der Mann hatte die Polizei mehr als ein Jahr auf Trapp gehalten. Hunderte Polizisten hatten mit Hubschraubern und Hunden nach ihm gesucht. Anfang 2009 war Alexander R. dann zwei Mal in Mespelbrunn aufgetaucht. Er hatte Verwandte überfallen, einen Cousin gefesselt, Bargeld und EC-Karten geraubt.

Anwohner: "Das war eine furchtbare Zeit damals."

"Das lag damals alles wie ein dunkler Schleier über unserem Tal", sagte eine Anwohnerin dem Bayerischen Rundfunk. Einem Gastwirt, der sich an den Mord erinnert, kommen die Tränen: "Das war damals eine furchtbare Zeit für uns in Mespelbrunn, die Suche nach dem Täter, überall die Polizei."

Lebenslange Haft für Frauenmörder

Am 26. Juni 2010 hatte das Landgericht Aschaffenburg Alexander R. zu lebenslanger Haft verurteilt – wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen. Der Verurteilte sitzt seine Strafe ab. Was aus der Familie des Mordopfers wurde, dem Ehemann und den drei Kindern, weiß in Mespelbrunn niemand.