Regensburger Frauenmörder stirbt in Straubinger Gefängnis

Der Serienmörder Horst David aus Regensburg ist im Alter von 81 Jahren im Straubinger Hochsicherheitsgefängnis gestorben. Das berichtet die "Mittelbayerische Zeitung" unter Berufung auf den stellvertretenden Leiter der Justizvollzugsanstalt, Marcus Hegele. Demnach wurde David am Sonntag tot in einer Zelle gefunden. Die genauen Umstände sind unklar, laut Staatsanwaltschaft Regensburg steht das Obduktionsergebnis noch aus. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gebe es jedoch nicht.

Prostituierte und Rentnerinnen als Opfer

David hatte in den 1990er-Jahren gestanden, sieben Frauen durch Erwürgen ermordet zu haben - zwei Prostituierte in München und fünf Rentnerinnen in Regensburg. Die ältesten Mordfälle hatten fast 20 Jahre zurückgelegen. Ermittler waren David mit Hilfe des automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystems auf die Schliche gekommen. Durch den Abgleich von neuen mit bereits in einer Datenbank hinterlegten Abdrücken konnte David überführt werden. Es war bundesweit das erste Mal, dass Taten auf diese Weise aufgeklärt werden konnten. Der Fall gilt als einer der größten Erfolge der deutschen Kriminalgeschichte.

"Würger von Regensburg"

Als Motive für die Frauenmorde gelten unter anderem finanzielle Aspekte. So soll David knapp bei Kasse gewesen sein und die Rentnerinnen beispielsweise um Geld gebeten haben. Verweigerten sie ihm Zahlungen, brachte er sie um. Teilweise waren die Morde zunächst nicht als solche erkannt worden, weil er die Taten unter anderem wie Haushaltsunfälle aussehen ließ. In der späteren Berichterstattung wurde David deutschlandweit auch als "Würger von Regensburg" bekannt.

Im Dezember 1995 wurde der in Breslau geborene David vom Landgericht München I zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Schon seit Jahren soll er aufgrund gesundheitlicher Probleme auf der Krankenstation der JVA Straubing untergebracht gewesen sein.