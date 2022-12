Frauenmilchbanken: Mütter spenden für die Kleinsten

Vier Frauenmilchbanken in Bayern

Nach Angaben des Vereins Frauenmilchbank-Initiative (FMBI) existieren in ganz Deutschland aktuell 39 Frauenmilchbanken an Kliniken. In Bayern verfügen neben den beiden Krankenhäusern in Regensburg und Passau das Josefinum in Augsburg und das Klinikum der Universität München jeweils über eine.

Muttermilch sammeln - kein neues Phänomen

Die Idee hinter den Frauenmilchbanken ist nicht neu. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte es der FMBI zufolge Versuche gegeben, Muttermilch für bedürftige Neugeborene zu sammeln - auch in Deutschland. Es entstanden bundesweit verschiedene sogenannte Frauenmilchsammelstellen.

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen solche vorhandenen Einrichtungen in Westdeutschland nach und nach. Als ein Grund wird das verstärkte Aufkommen von sogenannter Formula-Nahrung durch die Industrie genannt. In Ostdeutschland waren die Sammelstellen laut der Frauenmilchbank-Initiative staatlich gefördert. Etwa 60 davon soll es bis zur Wiedervereinigung gegeben haben.

Verschiedene Voraussetzungen für eine Spende

Für eine Spende kommen in Regensburg grundsätzlich Frauen infrage, die gesund sind, kürzlich in der Klinik entbunden und einen Überschuss an Milch haben. In der Regel sind es Mamas von Frühchen, die einige Wochen nach der Geburt mehr Milch produzieren, als sie für ihr eigenes Kind benötigen, sagt Professor Sven Wellmann: "Mütter von Termingeborenen haben selten einen Überschuss, denn diese Säuglinge brauchen größere Mengen Milch am Tag als Frühgeborene."