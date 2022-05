Frauenleiche in Waldstück gefunden: Vermisste aus Bad Rodach?

In einem Waldstück in Coburg hat die Polizei am Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt. Das haben Staatsanwaltschaft Coburg und Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt.

Demnach handelt es sich laut Rechtsmedizinern mit großer Wahrscheinlichkeit um die seit 11. Mai vermisste 28 Jahre alte Frau aus Bad Rodach. Die Umstände des Todes der Frau sind noch unklar.

Großangelegte Suche in der vergangenen Woche

Die Suche nach der Vermissten war am Nachmittag fortgesetzt worden. In einem Waldstück im Coburger Stadtteil Wüstenahorn fanden Einsatzkräfte der Polizei mithilfe von Spürhunden dann am Nachmittag die Leiche.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei rund um den Wolfgangsee umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Das Auto der Frau war noch am 12. Mai an dem See gesehen worden. Einen Tag später wurde das Auto aber wieder in Bad Rodach entdeckt.

Ermittlungskommission "Natalia"

Heute hatte sich laut Presseerklärung der Suchradius um weitere Wald- und Wiesenflächen nahe dem Wolfgangsee erweitert. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Coburg haben Ermittlungen aufgenommen. Bei der Kripo wurde eine Ermittlungskommission mit dem Namen "Natalia" ins Leben gerufen.