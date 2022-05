Frauenleiche in Coburg: Kripo ermittelt wegen Totschlags

Bei der am Montag in Coburg gefundenen Frauenleiche handelt es sich zweifelsfrei um die zuvor vermisste Frau aus Bad Rodach. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Inhalt der Erklärung ist auch, dass die 28-Jährige durch Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Tatverdächtiger und Opfer kannten sich

Gegen einen 29 Jahre alten Polen erging wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl. Er und die Bad Rodacherin sollen sich laut Polizei gekannt haben. Der Mann wurde bereits am Montag festgenommen. Er befindet sich wegen Fluchtgefahr in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Sonderkommission dauern an.

Suche mit Hunden, Tauchern und Hubschrauber

Die Frau aus dem Landkreis Coburg galt fast zwei Wochen lang als vermisst. Die Polizei suchte unter anderem mit Tauchern im Coburger Wolfgangsee, mit Spürhunden, zahlreichen Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber nach ihr. Am Montag wurde ihre Leiche in einem Waldstück im Coburger Stadtteil Wüstenahorn gefunden.